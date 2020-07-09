Режим закрытых границ

09.07.2020, 21:18, Разное

Каковы шансы россиян попасть в Европу в ближайшее время.

Регулярное авиа- и железнодорожное сообщение с Россией пока не восстановлено. Можно было бы добраться на машине, но чтобы пройти границу, нужны веские основания.

30 июня Совет ЕС принял общие для всех-стран членов Евросоюза рекомендации — как открывать границы для жителей третьих стран.

Главное условие — безопасность: в большей части стран ЕС эпидемия пошла на спад, меньше всего европейские чиновники хотят новой волны за счет завозных случаев. Поэтому внешние границы ЕС открываются постепенно: начиная с 30 июня Совет ЕС каждые две недели пересматривает список стран, для жителей которых въезд свободен.

Список составляется на основе трех главных критериев:

уровень новых случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней из расчета на 100 тысяч человек не может превышать среднего европейского уровня;

кривая заболеваний должна быть стабильной или снижаться;

учитывается общий подход к борьбе с эпидемией: количество тестируемых, отслеживание распространения, лечение, достоверность информации.

Кроме того, важен принцип взаимности: ЕС готов открыть границы для жителей третьей страны, только если эта страна тоже готова пускать европейских граждан. Сейчас в этом списке 15 стран: Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея, Таиланд, Уругвай, Тунис, Алжир, Марокко, Руанда, Грузия, Черногория, Сербия, а также Китай.

России в нем пока нет.

Пассажиры у расписания поездов «Аэроэкспресс». Фото: РИА Новости

Список носит рекомендательный характер — то есть члены вправе сами решать, принимать ли жителей из этого списка и на каких условиях. А вот самостоятельно расширять список и открываться для стран, в нем не указанных, членам ЕС настоятельно не рекомендуется: это «должно решаться скоординированно», — говорится в документе.

Такие же правила действуют в граничащих с Россией странах ЕС — Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. Границы этих стран с Россией закрыты в обоих направлениях, регулярное авиасообщение пока не восстановлено, как и железнодорожное.

Пересечь границу можно пешком или на автомобиле — но тут нужны веские основания и действующая виза.

С 18 июня визовый центр Латвии в Москве возобновил прием документов, но строго для определенных категорий граждан: международных автоперевозчиков или моряков; близких родственников (детей, родителей или супругов), постоянных жителей Латвии; тех, кто едет за оформлением вида на жительство и уже получил положительное решение от миграционной службы; лиц с рабочими контрактами в Латвии (в том числе сезонных работников); тем, кто едет на похороны близкого родственника.

6 июля открылись визовые центры Финляндии в Москве, Петрозаводске, Мурманске и Калининграде — пока только на выдачу паспортов. «Речь не идет о приеме визовых заявлений; клиенты, которые подавали заявления на визу до закрытия границ, могут забрать свои паспорта, — пояснил консул Финляндии в Мурманске Лари Пелтонен. — Принятые заявления были рассмотрены в обычном режиме, действующей визой можно воспользоваться после открытия границ».

Российско-финляндская граница. Нуйямаа. Фото: Markku Ulander / Lehtikuva

Когда это произойдет — неясно. По словам Лари Пелтонена, Финляндия «ограничила въезд с внешней границы Шенгенской зоны по меньшей мере до 14 июля».

6 июля значительно ослабила ограничения на въезд Эстония, открыв границы для всех стран из списка Совета ЕС. Граждане других стран — в том числе РФ — могут приезжать в Эстонию только по определенным основаниям, но их список шире, чем Латвии, — в него также входит работа (не только рабочий контракт, но и ведение предпринимательской деятельности) и учеба.

Таким образом, Эстония одной из первых в ЕС открыла границы для иностранных студентов.

Наличие туристической шенгенской визы само по себе не является основанием для въезда в ЕС:

в департаментах погранохраны балтийских стран и Финляндии подтвердили, что туристов просто развернут на границе.

Если въехать в ЕС крайне необходимо, такая возможность есть: решение в каждом случае будет принимать пограничное ведомство.

Так, департамент полиции и погранохраны Эстонии предлагает тем, у кого есть веская причина для въезда, не попадающая под существующие исключения, написать ходатайство о получении разрешения на въезд — его образец есть на сайте ведомства. Такие же правила в Литве и Латвии.

Европейские чиновники четко обозначили свою позицию: очень важно как можно скорее восстановить туристический сектор, но борьба с коронавирусом пока в приоритете.

Мария Епифанова

«Новая газета»