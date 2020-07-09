Грузовик американской армии попал в ДТП в Польше

09.07.2020, 21:16, Новости дня

Два американских солдата получили ранения в ДТП с грузовиком армии США в Польше, информирует телеканал Polsat.

«Столкновение грузового автомобиля с (грузовым) автомобилем американской армии произошло в четверг в районе города Конотоп Заподнопоморского воеводства на местной дороге. Двое американцев попали в больницу», – передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, столкновение произошло во время дождя на скользкой дороге.

СМИ сообщает, что водитель американского грузовика «спускался с холма с превышением скорости, что не позволило ему сохранить контроль над тяжелым транспортным средством, на котором перевозили другой автомобиль – вездеход».

На повороте автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с другим грузовиком. Обе машины скатились в кювет и повредили столб линии электропередач.

Американских военнослужащей госпитализировали. На место аварии прибыл вертолет скорой помощи, однако его решили не использовать, так как травмы пострадавших не угрожали жизни.

В Польше дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих армии США.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Тартус произошло ДТП, в котором погибли три человека, в том числе российский военный.