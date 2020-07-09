 

Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР

09.07.2020, 21:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.

«У него возникли серьезные проблемы со здоровьем – сильные боли и быстрая потеря веса. (…) Украинская сторона просит обменять Матюшенко в экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти. Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны», – написал он в Facebook.

По словам Казанского, Киев добивается проведения обследования, однако пока ответа со стороны ДНР и ЛНР нет.

Накануне полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц. По его словам, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

При этом офис президента Украины заявил, что Киев якобы готов к скорейшему обмену пленными с ДНР и ЛНР.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / У берегов Курил зафиксировано землетрясение

11.06 / Собянин заявил о снижении роста заболеваемости коронавирусом в Москве в 3-4 раза

18.06 / Субсидии на выплаты медработникам превысят 5 млрд рублей

24.06 / Безопасности в мире угрожают Россия и Китай – генсек НАТО

07.07 / Счетная палата создала департамент для проверки системы здравоохранения

30.06 / Тренер “Локомотива” Николич: хотели три очка, но ничья – неплохой вариант

19.05 / NYT – истинное число погибших от коронавируса в Америке уже превышает 100 000

03.06 / Пропавший в Красноярске мальчик найден мертвым

02.06 / МВФ отказал Украине в помощи из-за кризиса и пандемии

03.06 / Посольство опровергло сведения о передаче РФ части киргизской авиабазы Кант

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска