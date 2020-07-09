 

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

09.07.2020, 21:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГосдума рассмотрит проект закона, поступивший от депутатов Курской облдумы, в соответствии с которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе.

«Законопроект направлен на внесение изменений в порядок определения федеральной социальной доплаты к пенсии и закрепления ее на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума», – цитирует документ Ura.ru.

Доплата будет рассчитываться на основе среднегодового прожиточного минимума за прошлый год.

В документе указано, что соцдоплата предусмотрена для пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не превышает средний прожиточный минимум по стране.

Поправки могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года в случае принятия закона.

Ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше: не с 80 лет, а с 75.



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