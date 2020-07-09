Мнение: Аспект

09.07.2020, 21:05, Разное

И еще один аспект в "деле Фургала". Возможно, что он и является ключевой причиной принятого по нему решения. В сети есть записи совещаний, где прямым текстом говорится о сложившейся в Хабаровском крае "нездоровой ситуации", когда рейтинг Путина валится вниз, а рейтинг губернатора – напротив, растет.

Стоит вспомнить, что вообще-то говоря, Фургал выиграл выборы, скорее, "вопреки". Вначале всё было как обычно – главный кандидат Шпорт, обладающий поддержкой ЕР и лично Путина, величаво вплывающий в новый срок на фоне всех остальных спойлеров. Статистов. Которые в целом понимали и принимали правила игры, благо все были системными и оттренированными на этот счет. Но случилось что случилось – ненависть к сложившейся ситуации у населения конвертировалась в ненависть к конкретному выдвиженцу режима. Благо он и был местным ставленником этого самого режима, и не первый год. В итоге вдруг и внезапно совершенно неожиданно даже для себя Фургал стал губернатором, причем в определенном смысле ему инкриминировать было-то и особо нечего. Провалились кураторы из АП, которые теоретически могли дать команду на снятие Фургала перед вторым туром, и вне всякого сомнения, команду он бы выполнил. Но команды не было, и на инерции он вдруг стал победителем.

Представлять его оппозиционером, мягко говоря, нелепо. Здесь не его успех, а полный провал Москвы, которая просто не оценила накал ненависти населения. Что неудивительно – наверняка бывший губернатор Шпорт гнал в центр дичь и туфту, которая вполне всех устраивала. Дублирующие системы контроля и информирования рахитичны и находятся в состоянии полураспада, а потому тоже не особо старались и гнали наверх такую же туфту. Соответственно, произошедшее стало для центра полной неожиданностью, и он просто не успел отреагировать.

Все свое недолгое губернаторство Фургал показательно демонстрировал лояльность, но объективная обстановка не изменилась никак – у людей в регионах Москва все более прочно начинает ассоциироваться с оккупантом, а потому недоброе (по совершенно естественным причинам) отношение к оккупационной власти волей-неволей ищет опору во власти региональной. Эпидемия добавила гвоздей в этот гроб, забив их по самую шляпку. Струсивший Путин, прячущийся в бункере, обрушил и без того плинтусный уровень доверия к федеральной власти, закладывая объективную основу для сепаратистских настроений. До лозунга "Хватит кормить Москву" остается буквально один-два шага.

Логично, что в таких условиях единственная реакция системы – репрессии. Тем более, что ничего другого она не может. Кстати, в последние дни количество задержаний и арестов растет как снежный ком. Хватают рандомным способом, выдвигая дикие обвинения. Это еще одно проявление коллапса, когда на сколь-либо сложные осмысленные действия у системы уже нет ни ресурса, ни технологий. Она начинает биться, как раненый крокодил, круша вокруг себя все подряд.

Сепаратизм – реальная угроза для режима. В случае обрушения вертикали единственной системной силой, способной поднять власть из грязи, остаются региональные элиты. Есть еще оргпреступность, но ее системная часть встроена в вертикаль и по сути крайне сложно вообще разделить гангстеров от чиновников – во многом это тождественные субъекты. Несистемная преступность менее организована, но ее структурность существенно ниже, чем у регионалов, а потому несистемные мафиози всплывут наверх только после того, как провалится региональная власть в случае наступления катастрофических событий. А потому прямо сейчас угрозы не представляет.

Чисто рефлекторно (а иначе власть уже не в состоянии реагировать – только на голых рефлексах) региональная власть становится угрозой для центра. Которую нужно держать максимально жестко. И Фургал в этом плане стал вполне логичным решением – несистемное появление у руля региона (и неважно, что это провал самого центра, а не его личная заслуга) плюс необходимость демонстрации региональным элитам встречной угрозы сделала его козлом отпущения.

Проблема в том, что исходное противоречие этим не решается. Федеральная структура управления находится в полукоматозном состоянии. Регионалы бы и рады оставить всё как есть, но обстановка развивается в направлении, которое однозначно потребует от них принятия инициативных решений. И "карантин" в этом смысле стал для них полигоном. Губернаторы вдруг обнаружили, что способны принимать самостоятельные решения. Пока сепаратные, так как согласования между разными регионами в период "карантина" практически отсутствовали, каждый делал что мог без оглядки на соседей. Но понятно, что стадия согласования в случае перехода реальной власти к регионалам – это вопрос времени. Небольшого, кстати.

Но предложить разрешения ключевого противоречия центр не может. Наоборот – он цементирует его, наивно пытаясь репрессиями и террором стабилизировать обстановку. Что, конечно, даже теоретически невозможно. А значит – аресты губернаторов мало что изменят. Скорее, усилит недоверие к центру и ускорит наступление катастрофической фазы.