Мнение: «Подумаешь, человека убил»

09.07.2020, 20:55, Разное

Сегодня утром в Хабаровске был задержан губернатор Сергей Фургал по делу 15-летней давности. На данный момент известно, что, будучи бизнесменом, он организовал два убийства и одно покушение на бизнесменов. Следствие уже проверяет его на причастность к другим преступлениям. Политика доставили в Москву, свою вину он не признаёт.

Фургал – ЛДПРовец. Глава партии –Жириновский – очень остро воспринял происходящее и как всегда устроил целое театральное представление: и полномочия всей фракцией предложил сложить, и действия властей сравнил со сталинским режимом. В общем, всё, как всегда. Да только однопартийцы ситуацию особо не комментируют: кто ж знает, может в итоге следствию удастся доказать вину Фургала, а им потом всем «селом» придётся краснеть из-за пылких речей Жириновского?

Дело губернатора Хабаровского края в целом отличается от задержаний других глав регионов. Во-первых, предъявлено довольно-таки серьёзное обвинение: убийство. Коллеги по цеху прекрасно понимают, что защищать Фургала сейчас – дело опасное, ведь никто не знает, какими делами он помышлял, когда был вне политики. Поэтому многие приняли самую удобную позицию: ждут подробности следствия, не комментируют происходящее, не дают никаких оценок. Даже Кремль и тот отмалчивается.

Конечно, не мог не обойти стороной скандал такого масштаба наш борец за справедливость Навальный. «Слышу звон, да не знаю, где он» – это всё про Алексея. Блогер решил как всегда не вдаваться в подробности, а повести себя, как самый обыкновенный хайпожор – «чёта там сказать».

Вопрос один: почему вас не интересовал Фургал, пока он 10 лет в думе сидел. А как только в Хабаровском крае люди вынесли «Единую Россию», сразу заинтересовал https://t.co/eRFhUzN1x7

— Alexey Navalny (@navalny) July 9, 2020

Твит странный даже для Навального. Учитывая, как давно он и сам находится в политике, непонятно, отчего блогера так удивляют сроки на согласование всех процедур. В том числе, и на задержание. Надо понимать, что Фургала обвиняют не в растрате госбюджета, не в злоупотреблении должностными полномочиями, не в других, на фоне реального, детских преступлениях. Это, чёрт возьми, дело об убийстве, где фигурантом является губернатор!

В общем, неясно, чего всё-таки добивается капризный Навальный – побольше ретвитов в соцсетях или, так называемой, честной власти. В противном случае может показаться, что он просто-напросто оправдывает возможные преступления Фургала и не считает дело об убийствах чем-то из ряда вон выходящим.