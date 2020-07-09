Мнение: У вас есть право голосовать “за”

09.07.2020, 20:45, Разное

Ну что сказать об аресте Фургала, хабаровского губернатора… Конечно, это прежде всего плевок в харю. Смачный, от всей души плевок всем тем, кто за Фургала проголосовал в 2018 году. Точнее – осмелился проголосовать, или даже – имел наглость проголосовать. Вот их всех и “ставят на место” этим арестом.

Типа – обтекайте. Вот вы захотели два года назад пойти против “линии партии”, прокатили губернатора от “Единой России”, поставленного лично товарищем Путиным, заставили Кремль волноваться и скрежетать зубами от бессильной ярости – так вот вам, твари. Мы этого вашего “губернатора” публично – обязательно публично! – заломаем, наденем на него наручники – и пинками посадим в автозак! И – в Москву, на расправу! Ха-ха, чо, съели? Вольницу почуяли? Решили сдуру, что можно у вас там “народную власть” изображать?

Собственно, а зачем еще в самом начале “нулевых” Путин проводил реформу Совета Федерации, зачем изгонял губернаторов оттуда? Именно за этим – чтобы лишить их формальной неприкосновенности. С тех пор любого губернатора стало возможно вот так – в любой момент, без предупреждения: пришли, заломали, в автозак – и привет. И только ПОТОМ, когда “областной руководитель” уже сидит без шнурков в Лефортово, удивленной публике зачитывают, кого он там убил-зарезал 15 лет назад. Странно, если еще и детскую порнографию не найдут.

А параллельно сегодня еще и обыски в “Открытой России”, и у Юли Галяминой – у тех, кто инициировал “движение “Нет поправкам”. Пытались организовать агитацию против любимого голосувания Путина – получите.

У всего сегодняшнего явный антидемократический тренд. Такой пароксизм силовиков и явный намек обществу: любое голосувание в России должно быть ТОЛЬКО по Путину и в соответствии с пожеланиями Путина. Любое другое – харам. Забыли про сувенирную демократию? А зря.

Ежу понятно, что вина Фургала – не какие-то убийства 15-летней давности, которые все эти 15 лет, получается, никого не волновали; его единственная вина – что он осмелился СТАТЬ губернатором поперек воле Путина, на волне какой-то там “народной поддержки”. И вот теперь ему – а заодно и ВСЕМ – показывают силами Росгвардии, что вся эта народная поддержка – ничто, фуфло.

Но по мне, этот арест показывает и кое-что другое: он показывает, что все эти всенародные выборы, если они не дают неприкосновенности тому, кто избран – это тоже фуфло. Смешно искать какой-то там народной поддержки на выборах, если тебя могут вот так, в любой момент – мордой в пол. Тогда уж действительно надо идти жалким просителем в предбанник Кремля и там долго искать расположения какого-нибудь чинуши из АП, назначат – не назначат.

Всякая демократия имеет смысл, только когда она умеет защищаться. Или – когда ее есть кому защищать.

UPD. Друзья-политтехнологи уже позвонили с поправками: ты, говорят, ничего не понимаешь, в Хабаровске просто федеральная мафия победила мафию местную, инфа 100%. Можно, конечно, понять и так – федералы ломят, московские воры показали козыри ворам дальневосточным. Московские воры ожидаемо старше – они Росгвардией управляют.