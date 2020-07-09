Москва назвала вбросами слухи о «российском следе» в беспорядках в Белграде

09.07.2020, 20:30, Новости дня

Сообщения о якобы «российском следе» в связи с беспорядками в Белграде являются ложными, заявило Министерство иностранных дел России.

Ведомство в комментарии на своем сайте обратило внимание на СМИ, заявивших о якобы имеющемся «российском следе» в беспорядках в Сербии, которые произошли 7-8 июля.

«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы». Речь на самом деле идет о низкопробной заказухе, преследующей одну цель, – бросить тень на российско-сербское партнерство», – подчеркнули в МИДе.

Москва рассчитывает на скорейшее прекращение насилия в сербской столице, восстановление порядка и стабильности в стране, возвращение общественно-политических дискуссий в конституционное русло, добавили в ведомстве.

Напомним, что в Белграде ввели комендантский час из-за критической ситуации по эпидемии новой коронавирусной инфекции. На фоне этого в Сербии начались массовые протесты.

В среду вечером в ряде городов Сербии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов.

На предыдущих протестах со вторника на среду пострадали 43 полицейских и около двух десятков граждан. Одного из сотрудников МВД сбила машина. После этого национальный кризисный штаб Сербии решил не вводить в Белграде комендантский час с пятницы по понедельник.

СМИ сообщали, что наемники одной из крупнейших в мире частных военных компаний (ЧВК) американской Blackwater принимали участие в протестах в Белграде.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как сербы устроили коронавирусный майдан.