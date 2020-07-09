 

Лукашенко посетовал на обрушившиеся на Белоруссию «пандемии»

09.07.2020, 20:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuБелоруссия испытывает на себе такое давление, какого не было за все время независимости, сообщил глава республики Александр Лукашенко.

«Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Белоруссия не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел», – приводит его слова БелТА.

Президент республики пояснил, что в Белоруссии прошло несколько «пандемий», не только медицинская, но и углеводородная, которая была в конце 2019 года и в начале 2020. Также Лукашенко упомянул «экономическую пандемию» и «инфопандемию».

Он сказал, что все эти обстоятельства наложились на политические обстоятельства в стране – выборы главы государства, которые пройдут 9 августа.

Лукашенко высказался против радикальных реформ и против возвращения Конституции 1994 года, как это предлагают некоторые его оппоненты.

«Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год (что весьма странно) и взять ту Конституцию, которая была. Вот чего ни в коем случае делать нельзя – это возвращаться в середину 1990-х и брать ту Конституцию, от которой мы ушли», – сказал глава республики.

Ранее Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями, если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.

Напомним, 2 июля претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Сына бизнесмена, Эдуарда, обвинили в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере.

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Имущество Бабрико арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным.



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