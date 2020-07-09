Личное: Дума-Хабаровск-СИЗО

09.07.2020, 20:25, Разное

Весь день я пребываю в некотором недоумении: в Хабаровске, в ходе почти настоящей воинской спецоперации, задержан губернатор края Сергей Фургал.

Депутат ГосДумы трёх созывов. Член парламентской партии ЛДПР. Избранный 70% населения края губернатор.

По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.



Фото: Википедия

То есть, настоящий мафиози. Крёстный губернатор и глава не только края, но и ОПГ.

Как такое возможно?

Вы знаете, я нисколько не сомневаюсь в наших следственных органах. Если уж они взяли человека такого ранга, доказательства его преступной деятельности у ребят железные.

Ибо, так уж повелось на Руси издревле, начальников у нас трогать бесполезно — отмажут, если нет стопроцентных улик.

Задержание Сергея Фургала. Видео: Следственный комитет РФ.

Губернатора сразу отвезли в Москву, что тоже совершенно понятно. Но непонятна другая деталь — как мафиози мог спокойно сидеть в Думе три срока, а потом вообще руководить огромным регионом страны?

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Эпизоды, которые вменяют Фургалу, относятся по времени к середине нулевых. То есть, чувак организовывал убийства, будучи большим государственным человеком, а потом пошёл на повышение и стал губернатором, так?

И вот до меня никак не доходит, как такой человек вообще мог стать депутатом и главой региона?

Их разве не проверяют? Не узнают, что у них в трусах, когда назначают на должности? Не изучают досконально с лупой всю биографию, начиная с яслей?

Каким образом получилось, что такой человек оказался во власти? Получал грамоты, благодарности и медали.

За государственный счёт летал бизнес-классом, имел зарплату в миллион рублей из наших налогов, пользовался депутатской неприкосновенностью.

Как это всё возможно в правовом государстве? Там, где сажают за оскорбление представителей власти, подразумевая видимо, что они непогрешимы. В стране, в конце концов, в которой действует лучшая и самая современная Конституция с поправками?

Я не понимаю. А вы?