Мнение: Снизить свой плюс

09.07.2020, 20:25, Разное

Когда-то много лет назад я начала писать про дисбаланс в любви, про минусов и плюсов, и тогда мы очень много обсуждали, какие плюсы бедные, как им нелегко приходится, как страдают онегины от своих порогов и где-то даже рапунцели от своих ярусов, какая неприятная вещь – фрустрация. И особенно мы жалели плюсов в супружеском дисбалансе, когда связывают дети и обязательства.

Все это не то что ерунда, все это для человека глупого и в сфере психологии темного – полезное и важное открытие. Что отвращение и скука – вещь неприятная, что плюсующие партнеры – не абьюзеры и не садисты, что, выбирая, каждый муж выбрал бы любить свою жену и не иметь желания ей изменять, как и жена мужу.

Но вот уже столько лет существует блог, столько лет мы изучаем парадоксы и феномены отношений, и пора уже, друзья мои, решительно шагнуть на другой уровень. Я так или иначе склоняю вас к прогрессу, но большинство упрямо застряли на ранней стадии и не желают узнать про дисбаланс больше.

Хватит уже талдычить и повторять одно и то же. То, что правда для дураков, для умных – ложь.

Это дуракам полезно понимать, что взять и снизить свой плюс человек не может, что плюсам приходится нелегко и контролировать свой негатив им очень сложно. Дуракам это полезно понимать, чтобы не махать скалкой и не требовать любви.

Но если вы умней, чем дураки, вам нужно знать следующее. Снизить свой плюс человек не только может, но и должен. Нелегко приходится плюсам из-за трусости и жадности, а не из-за плюса. И сдерживать свой негатив люди обязаны, в крайнем случае культурно его выражать, а не как полоумные.

Понимаете, почему дуракам этого знать не нужно? Потому что они построят на этом свои претензии к другим. Плюс сам должен снизить свой плюс? Значит их обязаны любить. Не любят? Значит трусливые и жадные. И негатив пусть все сдерживают, кроме них, а они будут доводить и провоцировать.

Дурак – это не умственно отсталый человек, это человек с отсталой личностью, с внешним локусом контроля, который все время хочет рулить не собой, а другими, и все “надо” и “должен” адресует не себе, а другим.

Поэтому мы должны договориться.

Если мы говорим о чужом плюсе, пусть работает правило для дураков: плюс ни в чем не виноват, он хороший, но несчастный, он ничего не может поделать со своим негативом. А если мы говорим о своем плюсе, то работать должно правило для умных: плюс сам несет ответственность за свой плюс, плюс может и должен избавить себя и других от своего негатива.

Понимаете, зачем нужна такая вилка? Почему других надо судить по одним законам, а себя по другим?

Потому что как только вы начинаете думать о чужой этике или чужой ответственности, ваш локус контроля смещается и вы переходите в режим объекта, о котором другие должны позаботиться, котороаму должны помочь. И все, фигура в поле ваша начинает уменьшаться, вся энергия уходит той фигуре, которая вам должна. Даже если вам это пока не понятно с физической точки зрения, просто запомните: смещать локус контроля нельзя. Локус контроля надо держать у себя, а границы делить, чтобы не взваливать на себя лишнего.

Не обвинять другого, не возлагать ответственность, не ждать от другого решений, не искать его баги и ошибки, а отделить границы другого и вручить ему право быть таким, как он хочет, любым (это и есть признать его волю, его субъектность, а не свою над ним власть) – это самая идеальная позиция в поле для вашей фигуры. Дайте другому право вести себя как угодно и смотрите, как в таких обстоятельствах должны вести себя вы, что вы можете сделать, чтобы ваша ситуация стала лучше.

И вот если вы – плюс, ни в коем случае не отдавайте ответственность партнеру-минусу.

Именно от этого происходят самые большие фрустрации, которые лишают вас энергии. Не из-за дисбаланса это происходит, а из-за того, что плюсуя, вы отдаете локус контроля минусующим партнерам и начинаете либо рассказывать им как они должны себя вести, либо ждать, что они что-то предпримут и исправят ситуацию. Некоторые еще и меня цитируют: что выход из дисбаланса – дело минуса. Да, дело минуса, если вы – минус. А если вы плюс, оставьте минуса в покое.

Оставьте в покое ваших партнеров, Штурманы. Не рулите ими, рулите собой. Какими бы ваши партнеры ни были, вы не можете ими рулить, вы должны рулить собой. Вот единственное правило отношений.

Что вы можете сделать, если вы плюс в дисбалансе?

Очень многое.

Прежде всего вы можете закончить отношения, с благодарностью и уважением к человеку, с которым эти отношения были.

Если вас ничего особого не связывает и вы чувствуете, что остыли, оставьте человека в покое.

У него есть иллюзия, что вы все так же любите его, у него есть страх перед разрывом, поэтому возьмите ответственность на себя и расстаньтесь с ним.

Если вы плюс, ваша задача сделать что-то со своей жадностью и трусостью, чтобы не держать около себя человека, с которым вас ничего полезного не связывает.

Большая часть ситуаций с дисбалансом яйца выеденного не стоят и держатся только на липкости плюсов. На короне минусов они тоже держатся, но чужая корона – не ваше дело. Следите за собой. Сами не кормите чужую корону, если хотите привести отношения в адекват и избежать качелей и горок. Все горки в отношениях, резкие подъемы и спуски – это шатания короны, вашей или чужой, которую вы кормите.

Но такое ясное и кристальное понимание, что вы разлюбили и вас ничего не связывает, бывает у плюсов очень редко. Это бывает у людей с опорой на себя и хорошими границами. А большинство плюсующих людей понять не могут, то ли любят они, то ли нет, то ли надо им, то ли не надо. Это происходит от все той же жадности и трусости. Жадность старается уберечь от потери, трусость от возможной боли. А вдруг пригодится? А вдруг я пожалею? А вдруг все кажется не тем, чем является? У человека с плохим локусом контроля не только семь пятниц на недели, но и семь полудней в день. Настроение его меняется.

Вот с чем нужно работать. Надо учиться хорошей рефлексии и избавляться от жадности и трусости. От жадности есть хорошая мантра: “все свое ношу с собой”. Руки-ноги-голова, ваши навыки и деньги на карте, пока ваш банк не разорился, вот – то, что ваше. Даже рук и ног вы можете лишиться, то есть даже это ваше – условно, чего уж говорить о другом. Не надо все время цепляться за все и бояться упустить. Жить станет куда легче. Мантра от трусости: “Бог не выдаст, свинья не съест”. Это значит, что бесполезно трястись как трясогузка, с вами может произойти все, что угодно, а может не произойти ничего, и не вы этим распоряжаетесь по большей части. Достаточно здравого смысла, но постоянная боязливость и тревожность – не друг ваш, а враг. Это тот самый внешний локус, стремление контролировать мимо границ, который сливает вашу энергию в канализацию.

Если вы не жадны, не трусливы, стремитесь к честной рефлексии, не кормите себе и партнеру корону, вы сможете увидеть свое реальное отношение к человеку и перспективы.

И если вас ничего серьезного не связывает, а ваш плюс – это действительно плюс, а не зеленый виноград, вы примете решение расстаться из уважения к человеку и к себе.

Другое дело, если связывает вас многое. Например, вы супруги и у вас есть дети. Эта связь вне конкуренции, это то, что со своей стороны вы должны сохранять и преумножать. Другая сторона может разорвать отношения и держать силком вам не нужно и даже нельзя, вы ухудшите ситуацию и лишитесь уважения. Но со своей стороны вы не должны разрывать связь, если речь идет о браке с детьми.

До сих пор мне не удавалось объяснить, почему дети коренным образом все меняют в поле. По письмам я все равно вижу отсутствие понимания. Почему если у вас нет детей, не надо ничего делать со своим плюсом? Потому что если нет детей и нет влечения, вас держит в отношениях только ваша жадность и трусость. Это не то, на что можно опираться, это то, от чего надо избавиться быстрей. И совсем другое дело, когда у вас дети. Здесь у вас есть мотив, основание, опора для того, чтобы снизить свой плюс.

Плюс снизить можно! Но должно быть серьезное основание. Не просто – неохота искать нового парня. Не просто – жаль обижать девушку. Не просто – лень что-то менять. Не просто – да они все одинаковые. Нет. Это не основание.

Дети – серьезное основание. Много лет вместе, длительная дружба и общие дела – тоже могут быть основанием, только надо убедиться, что дела эти – живые, что вы до сих пор можете быть полезны друг другу, а не мешать жить.

Если есть связь с человеком по другим ресурсам, свой плюс в ресурсе любви вы можете снизить.

Прежде всего имейте в виду, держать плюс небольшим может любая нерыба. Если вы нерыба, то вы легко держите плюс и он у вас не растет. Быстро растет плюс у рыб, а у рапанов его еще качает туда-сюда-обратно. Почему у рыб так быстро растет плюс? Потому что как только они не получают достаточно удовольствия, они начинают изнывать и беситься. Их раздражение и фрустрация растет, им кажется, что они перевложились, что их используют, что они истощаются и тратят себя напрасно. У рапанов все еще хуже. Они тянут щипцами компенсацию, потом достают скалку, потом пугаются и опять чувствуют минус, потом снова плюс и растущую тошноту и негодование. Только представьте себе, как колбасит этих бедных плюсов, но не потому что они плюсы, а потому что они рапаны и рыбы, у них плохие границы, им все время нужно что-то получать от другого, иначе они не видят смысла в общении. Нерыбы опираются на себя и их не бесит, если они не получают от другого кайф. У них нет распахнутой хлеборезки, они могут относиться с симпатией к человеку, в которого не влюблены. У них нет такой градации – либо страсть, либо скука, они умеют развлекать себя сами и не ждут, что их будут развлекать другие.

Это главное, как можно сохранять плюс на очень небольших значениях и даже выйти в небольшой приятный минус. Опереться на себя, убрать претензии к человеку, убрать эгоцентризм, смотреть на другого как на субъекта, а не свою вещь. При небольшом плюсе нерыбы способны получать удовольствие от общения с человеком на интересные темы, заниматься сексом, если они сами сексуальны, увлечься общими делами. Рапанам такое и не снилось. Рапаны хотят получать наслаждение от общения ни о чем, просто от нахождения рядом, они хотят наслаждаться сексом за счет другого, они не пытаются организовать общие дела. По сути они хотят качать энергию прямо из чужой фигуры, а для этого нужен большой минус. Вот и получается, что уже при небольшом снижении своего минуса рапаны начинают скучать. Они не думают, что темы для разговоров должны быть интересы сами по себе, а для этого надо чем-то очень интересоваться и уметь заинтересовать. Они хотят получать пассивный кайф, отключить голову и качать энергию, поэтому они и рвутся в минус постоянно, осознанно или нет, поэтому в плюсе они начинают либо орудовать щипцами и скалками, либо истерить, либо изменять, ища наслаждений на стороне.

Зрелая личность умеет себя развлекать и относится к другому не как к источнику развлечений, а как к соратнику, которого она готова сама развлекать на досуге. Браки в старину были прочными, никто почти не изнывал от нелюбви, потому что люди рассматривали супругов как партнеров в делах, а не как баловство.

Если вы человек деловой и относитесь к супругу-супруге ответственно и уважительно, страдать от своего плюса вы не будете и плюс ваш не будет расти. Если у вас хороший ресурс секса, вы будете испытывать влечение и получать удовольствие. Изнывают от “не хочу секса с ним, а хочу с другими” только рыбы и рапаны. Но плюс в сексе – это отдельная тема, другого порядка.

Давайте сначала обсудим снижение плюса в любви.

Примерно понятно, как его снижать?

Свой опыт есть? А другие примеры? А рефлексия и наблюдения на тему?