Почти половина жителей Украины не считает страну независимой

09.07.2020, 20:23, Разное

Оказалось, что Украину считают независимой страной лишь 35,5% опрошенных граждан. Отрицательно ответили на вопрос 47,2% людей. 17,3% затруднились с ответом.

Также 54% опрошенных украинцев негативно относятся к иностранцам во власти. Они считают такие кадры вредными. Крайне отрицательно на это смотрят 20,1% опрошенных жителей страны. Полезным нахождение иностранных граждан во власти сочли 26,2%. Отказались отвечать 4,5%.

Сообщается, что в опросе приняли участие украинцы старше 18 лет.

Месяцем ранее были обнародованы данные после проведенного опроса о том, сожалеют ли граждане Украины о распаде Советского союза. Данные оказались удивительными. По СССР “скучает” треть жителей страны – 33,5% опрошенных. Противоположное мнение насчет этого у 50% граждан.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 23 Ноя 2019 в 6:44 PST

Напомним, недавно сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал стремительно снижаться. Деятельностью лидера страны недовольны больше половины жителей. Тем временем глава государства объясняет трудности в Украине високосным годом.