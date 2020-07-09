 

Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону – Резников

09.07.2020, 20:16, Новости дня

Местные выборы на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей будут проводиться по специальному закону, срок избирательной кампании составит 60 дней. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина” 9 июля рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах – а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, – кампания длится 60 дней. То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон”, – отметил он.

Резников подчеркнул, что украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в 2020 году прошли на всей территории страны, но это возможно только после того, как будут решены вопросы безопасности, о которых идет речь в Минских соглашениях.

Отдельный закон о порядке проведения местных выборов будет принят и после деоккупации Крыма, подчеркнул вице-премьер.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

Очередные местные выборы в Украины должны состояться в конце октября 2020 года. Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина хотела бы провести выборы и на временно оккупированных территориях, “но выборов под дулами автоматов не будет”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Производитель мороженого в США счел «эскимо» уничижительным словом

30.06 / Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

14.05 / Сбербанк продлевает обслуживание карт с истекшим сроком

30.05 / Пушков ответил на слова Кравчука об отношениях РФ и Запада

04.06 / ВАКС отменил меру пресечения Богатыревой

26.06 / Калягина возмутил термин «преступная группировка» в приговоре Серебренникову

21.06 / В американском Портленде сбросили с постамента памятник Вашингтону

06.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: Считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране

14.05 / Столтенберг заявил о «дезинформации» со стороны РФ и Китая на фоне коронавируса

22.06 / Президента США захотели лишить права начинать ядерную войну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска