Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону – Резников

09.07.2020, 20:16, Новости дня

Местные выборы на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей будут проводиться по специальному закону, срок избирательной кампании составит 60 дней. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина” 9 июля рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах – а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, – кампания длится 60 дней. То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон”, – отметил он.

Резников подчеркнул, что украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в 2020 году прошли на всей территории страны, но это возможно только после того, как будут решены вопросы безопасности, о которых идет речь в Минских соглашениях.

Отдельный закон о порядке проведения местных выборов будет принят и после деоккупации Крыма, подчеркнул вице-премьер.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

Очередные местные выборы в Украины должны состояться в конце октября 2020 года. Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина хотела бы провести выборы и на временно оккупированных территориях, “но выборов под дулами автоматов не будет”.