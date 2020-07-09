 

“Катастрофа для действующей власти”. Порошенко прокомментировал скандал в Госбюро расследований

09.07.2020, 20:16, Новости дня

Заявление руководителя группы следователей Государственного бюро расследований (ГБР) Олега Корецкого о бесперспективности дел в отношении пятого президента Украины, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко, – катастрофа для власти.

Об этом Порошенко заявил 9 июля в эфире телеканала “Украина”, видео включения политик разместил в Facebook.

“Это катастрофа для действующей власти. Меня точно нельзя заподозрить в хорошем отношении к руководителю группы, который 14 месяцев издевался над всей нашей командой. Когда уже такой стопроцентно человек действующей власти, президента [Владимира] Зеленского, вина которого – он еще не член “95 Квартала” (все остальное он имеет), – утверждает, что он требует закрытия всех уголовных дел и жалуется на давление адвоката [экс-президента Виктора] Януковича [первого заместителя директора ГБР Александра] Бабикова и генерального прокурора [Ирины] Венедиктовой”, – сказал пятый президент Украины.

Порошенко считает, что Бабиков и Венедиктова по заданию Зеленского пытаются привлечь его к ответственности.

“Желание есть привлечь (у гаранта), а не за что. И это на самом деле Уотергейтский скандал. Это преступление. Преступление, которое совершил действующий президент”, – заявил Порошенко.

Уотергейтский скандал – политический скандал в США в 1972–1974 годах, который закончился отставкой главы Белого дома, республиканца Ричарда Никсона. Была выявлена попытка установить прослушку в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании 1972 года. Никсон подал в отставку, потому что ему грозил импичмент.

9 июля 2020 года Корецкий заявил, что из-за бесперспективности нужно закрыть 80% дел в отношении Порошенко.

1 июля Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах, без учета трех ранее закрытых.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии “Европейская солидарность”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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