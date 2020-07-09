Стало известно, как добровольцы переносят испытания российской вакцины

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09.07.2020, 20:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuКлинические испытания вакцин от коронавирусной инфекции на добровольцах в РФ проходят в штатном режиме, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Все клинические исследования на добровольцах идут в штатном режиме, сегодня испытывается на двух площадках вакцина, это две формы. Одна жидкая форма и одна лиофилизированная, высушенная. И та, и другая показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо», – сказал министр в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он пояснил, что на территории РФ будет доступно не менее трех-четырех вакцин.

Ранее Минздрав сообщал, что РФ и Германия изучают возможность по изготовлению российской вакцины против коронавируса на немецких мощностях.

Также глава ведомства Мурашко уточнял, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в РФ планируется проводить лишь тем, кто этого пожелает.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете. 



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