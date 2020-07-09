Исследование подтвердило связь пола, возраста и расы с риском смертности от COVID-19

09.07.2020, 20:15, Разное



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Работа исследователей подтвердила предыдущие выводы о том, что инфекция особенно опасна для пожилых, мужчин, людей с хроническими заболеваниями и представителей черной расы.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, провели ученые Оксфордского Университета (University of Oxford) и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine). Ученые проанализировали данные из медицинских карт за последние три месяца примерно 40% населения Англии — это 17 278 392 человека. Из них 10 926 скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

«Большая часть нашей предыдущей работы была посвящена изучению данных о госпитализированных пациентах. Но мы хотели получить четкое представления о факторах рисках для широкого круга людей», – сообщил Бен Голдакр (Ben Goldacre) из Оксфордского университета, один из авторов исследования.

Ученые выяснили, что пациенты старше 80 лет умирают от коронавируса в 20 раз чаще, чем люди за 50, и в сотни раз чаще пациентов моложе 40 лет. Исследование подтвердило в очередной раз, что мужчины больше подвержены тяжелому течению и смертности от COVID-19, чем женщины. Хронические заболевания, такие как ожирение, диабет, тяжелые формы астмы и нарушения иммунитета также повышают риск тяжелого течения и смертности. Очевидно и влияние социально-экономических факторов — люди с низким уровнем доходов и неудовлетворительными условиями жизни подвержены повышенному риску заражения.

В целом, эти выводы отражают общемировую картину пандемии, однако в рамках этого исследования ученым удалось подтвердить гипотезу о том, что чернокожие и азиаты подвержены большему риску смертности от COVID-19, чем белые пациенты. Эта тенденция сохранилась и после того, как ученые внесли в анализ статистические коррективы для учета таких факторов, как возраст, пол и состояние здоровья.

Как сообщает New York Times, аналогичная ситуация сложилась в США: латиноамериканцы и афроамериканцы в три раза чаще заражаются коронавирусом, смертность в этой группе населения вдвое выше по сравнению с белыми американцами. Многие из этих людей заняты в рабочих профессиях и не могут себе позволить оставаться дома, кроме того, чаще всего они живут большими семьями в стесненных условиях. По мнению эпидемиолога из Университета Дрексел (Drexel University) Усамы Билала (Usama Bilal), не участвовавшего в исследовании, уязвимость черного и цветного населения во многом связана с тем, что в большинстве стран такие люди больше подвержены стрессу и им чаще отказывают в медицинской помощи.

Ранее ученые из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета (Columbia University Irving Medical Center) провели исследование, которое наглядно показало взаимосвязь социально-экономического статуса и скученности населения с риском заражения коронавирусом. Они проанализировали результаты тестирования на коронавирус среди рожениц, госпитализированных в больницы Нью-Йорка в период с 22 марта по 21 апреля — это был пик эпидемии в городе. Из 396 женщин, попавших в выборку, диагноз подтвердился у 71 пациентки — это 17,9%. Затем ученые проанализировали домашние адреса рожениц, а также социально-экономические факторы. Выяснилось, что вероятность заражения у женщин, проживающих в многонаселенных домах и квартирах (больше одного человека на комнату) была в три раза выше, чем у женщин из более благополучных мест. В районах, где живут эти женщины, был также отмечен высокий уровень безработицы.

«Это объясняет, почему афроамериканцы и латиноамериканцы, проживающие в бедных кварталах, больше подвержены заболеваемости коронавирусом», – заявил доцент кафедры акушерства и гинекологии Колумбийского университета (Columbia University) Александр Меламед (Alexander Melamed).