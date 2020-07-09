Мнение: Сыр в Российской империи, советская фантастика и ФАС против повышения тарифов

09.07.2020, 20:06, Разное

1. На днях в Топе ЖЖ висел пост, в котором автор утверждал, что до 1917 года сыр в России был практически не известен широкой публике. Читатели указали, что это не совсем так. Николай Верещагин, брат известного художника, ещё при Александре II развернул масштабное производство сыра в России:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Верещагин,_Николай_Васильевич

В 1866 году на средства ВЭО открыл первую в России артельную крестьянскую сыроварню в Тверском уезде, затем на ссуды земства и ВЭО — ещё несколько под Тверью и под Рыбинском (совместно с В. И. Бландовым), где начали готовить швейцарский и голландский сыры.

В следующем десятилетии наладил производство английского сыра чеддер на собственных сыроварнях. Получил за него высшие награды на международных выставках в Великобритании в 1878, 1879, 1880 годах и в России. Освоил выпуск французских сыров и «нормандского масла». Швейцарский сыр готовился под Тверью, голландский — под Рыбинском.

В случаях падежа скота, брака или пожара Верещагин помогал артелям, привлекая дополнительные ссуды, свои личные средства, пожертвования частных лиц, что, однако, не спасло от краха целый ряд артелей на первом этапе артельного движения. На практике артельная идея прижилась только спустя два десятилетия, когда крестьяне привыкли поставлять молоко сообща в частные маслодельни и сыроварни за твердую плату. Верещагин не являлся теоретиком кооперации, его идея заключалась в том, чтобы дать крестьянину дополнительный приработок в личном хозяйстве и стимулировать развитие молочного скотоводства.

Участвовал совместно с «князем-кооператором» А. И. Васильчиковым в учреждении ссудо-сберегательных товариществ (с 1871) и развитии краткосрочного кредита в стране. Кредитная и потребительская кооперация привлекла миллионы людей в начале XX века.

В 1869 году в Москве открыл мастерскую по изготовлению специальной молочной луженой посуды, а также приспособлений и оборудования для сыроварения. Изделия мастерской к 1895 году получили четырнадцать золотых и серебряных медалей на выставках в России и за рубежом.

С изобретением молочных сепараторов способствовал поставкам их из Швеции в Россию и лицензионному производству в Санкт-Петербурге. Сепараторы, упростив технологию, вызвали стремительный рост числа частных маслозаводов (ежегодные продажи ручных, конных и паровых сепараторов лишь только одной фирмы Де-Лаваля составляли в России в 1890-х годах 20 000 штук).

Подготовил проект закона о фальсификации масла и о контроле качества молочной продукции (утвержден в 1891 году). Разработал типовые проекты деревенского маслозавода и избы-холодильника для хранения продукции.

Также сыром занимались братья Бландовы. Уже к 1890 году они открыли 25 только собственных сыроваренных заводов, также они поставляли оборудование другим сыроварам. В 1903 году они открыли первый в России молочный завод, который производил, в частности, кефир. После революции этот молочный завод был национализирован, большевики переименовали его в Московский соевый завод № 1:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Торговый_дом_Бландовых

2. Известный вам блогер Genby весьма критически оценивает советскую фантастику:

Как и вся советская литература, фантастика в СССР была полностью убита коммунистическим правлением. России не досталось ничего. Даже главный из братьев Стругацких умер в 1991. Из значимых авторов, практически, остался только Кир Булычев. А больше ничего не было. По большому счету советская фантастика держалась ещё на царском заделе (Толстой, Беляев), в 1950-х был Ефремов, ещё стоит отметить единственную космооперу Сергея Снегова «Люди как боги» про коммунистическое будущее галактики. Вся остальная фантастика была на уровне рассказов для журнала «Пионер». Полная пустота.

На экспорт просто ничего было предъявить. Ни одна книга советской фантастики ( кроме «Аэлиты» 1924 года) не была интересна на Западе. Даже такой шедевр, как «Пикник на обочине», остался неприкаянным на Родине.

Русскую фантастику пришлось создавать заново, на пустом месте. Все, кто ведут разговоры о том, что НФ умирает или что надоели попаданцы, ЛитРПГ или фэнтази – пусть идут в библиотеки и читают советскую фантастику по всяким альманахам и в журналах «Пионер» и «Техника Молодежи». И сравнивают нынешние десятки тысячи книг – целую Амазонку – с иссохшим советским ручейком.

Бывшие советские люди в 90–е годы наслаждались горами книг и авторами, не пропущенными советской цензурой (ведь любимым автором Суслова был посредственный Рэй Бредбери, который и пихался во все сборники), заново приобщаясь к мировой литературе.

Отчасти с этим мнением можно согласиться. В СССР были явно недоразвиты жанры вроде фэнтэзи, постапокалипсиса и многое другое.

Вместе с тем, трудно поверить в то, что хороших авторов в такой огромной стране было так мало (или что так мало их допускали до печати). Возможно, помимо перечисленных, можно вспомнить кого-то ещё?

3. Я всё больше и больше люблю наше антимонопольное ведомство. Оказывается, ФАС запрещает сотовым операторам повышать тарифы, когда те пытаются выжимать сверхприбыли из абонентов:

https://www.ixbt.com/live/market/fas-obyazala-tele2-otmenit-povyshenie-tarifov.html

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ООО «Т2 Мобайл» (подконтрольно «Ростелекому», оказывает услуги мобильной связи под брендом Tele2) предупреждение, обязав отменить произведенное недавно повышение тарифов.

В сообщении ФАС отмечается, что 12 мая услуги для абонентов Tele2, многие из которых стали жаловаться, подорожали в среднем на 10%, однако экономического обоснования такого повышения тарифов «Т2 Мобайл» в антимонопольное ведомство не представила.

В соответствии с предупреждением ФАС «Т2 Мобайл» должна в течение двух недель снизить тарифы до того уровня, на котором они находились до 12 мая. В первом квартале выручка «Ростелекома» от мобильной связи, благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), увеличилась на 16,3%, до 40,96 млрд руб.

Превентивно отвечу на реплики «проклятый капитализм», которыми некропатриоты обычно сопровождают каждое действие ФАС. СССР был одной большой монополией, поэтому у коммунистов нет морального права тыкать пальцем в капиталистов, которые с монополиями хотя бы пытаются бороться.