 

Мнение: “Петр Великий” и “Маршал Устинов” на учениях

09.07.2020, 20:00, Разное

Крейсера "Петр Великий" и "Маршал Устинов" на учениях.
С "Петра Великого" постреляли по береговым целям.

Восстановленный и модернизированный "Адмирал Нахимов", согласно оф.заявлениям (Рахманов https://ria.ru/20200629/1573623108.html), должен к ним присеодинится в 2022-м году. Примерно там же состоится (https://www.rbc.ru/society/17/06/2020/5ee9839f9a7947e21227bd9f) и возвращение авианосца "Адмирал Кузнецов" с многострадального ремонта.

Источник: Colonel Cassad



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