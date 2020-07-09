Мнение: “Петр Великий” и “Маршал Устинов” на учениях

09.07.2020, 20:00, Разное

Крейсера "Петр Великий" и "Маршал Устинов" на учениях.

С "Петра Великого" постреляли по береговым целям.

Восстановленный и модернизированный "Адмирал Нахимов", согласно оф.заявлениям (Рахманов https://ria.ru/20200629/1573623108.html), должен к ним присеодинится в 2022-м году. Примерно там же состоится (https://www.rbc.ru/society/17/06/2020/5ee9839f9a7947e21227bd9f) и возвращение авианосца "Адмирал Кузнецов" с многострадального ремонта.