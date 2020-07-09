Мнение: Вторая волна

09.07.2020, 19:58, Разное

Поводом двухдневных беспорядков в Сербии стала пресловутая "вторая волна" коронавируса. Протестующие недовольны проводимой политикой властей, объективно обрекающей их на нищету, при этом во многом вполне справедливо требуя правдивой информации о ситуации с "эпидемией".

Естественно, что никакой "правдивой" информации сербы не получат, так как Сербия – банальный европейский лимитроф, не обладающий суверенитетом. Поэтому власти Сербии будут выполнять те установки, которые формулируются извне страны. В этом смысле "правда" будет лишь той, которая соответствует полученным установкам.

Пример Сербии интересен в первую очередь тем, что "вторая волна" (по всей видимости) будет вполне реальной, и она вряд ли минует страны, подобные Сербии – то есть, зависимые евро-бантустаны. "Первая волна" ударила по всем ключевым рынкам – США, Китаю и Европе в первую очередь. "Вторая волна" пройдет там же, но теперь сильнее всего она будет бить по периферии этих рынков, делая бедные окраины еще беднее. Это вполне логично, так как теперь за счет своей периферии развитые кластеры этих рынков начнут спасать себя. Поэтому "вторая волна" приведет к тому, что наименее развитые страны пострадают гораздо сильнее более развитых и фактически за свой счет обеспечат плановые показатели по общему сокращению мировой экономики.

Теперь уже вполне очевидно, что коронавирус и его во многом фейковая пандемия – это хорошо известный в прошлом ответ на глобальный кризис капитализма. В прошлом решение находилось в ходе проведения "горячих" мировых войн, итогом которых становилось стерилизация промышленной инфраструктуры, резкое "проседание" социальных расходов на население, убыль населения, кстати, тоже. Тем самым "расшивался" долговой кризис, уничтожалась экономика предыдущего уклада, "расчищалась" новая строительная площадка. И, конечно, происходило перераспределение собственности и концентрация ее в других руках – руках победителей.

Коронавирус – более мягкая версия мировой войны, а значит, по своим целям он ничем не отличается от "настоящих" войн, но вот его мягкость приведет (и уже приводит) к тому, что эти цели будут достигнуты, но не до конца. Поэтому за коронавирусом неизбежно последует что-то еще. Может быть, жпидемия компьютерных вирусов, атакующих объекты жизнеобеспечения, что приведет к необходимости замыкания интернета в национальных рамках, новой фрагментации мировой экономики, создание условий для возникновения макроэкономических кластеров вокруг наиболее развитых государств. Причем эти государства должны будут в ходе проводящейся сейчас мировой войны в ее специфическом современном формате пострадать в меньшей степени, чем те, кто будет вынужден в итоге примыкать к ним. Фактически в Европе возникает снова два ключевых центра силы, которые будут вести подобную борьбу – Германия и Великобритания. Их задача – пострадать в ходе войны в наименьшей степени. Но для этого все остальные европейские страны должны будут пострадать в наибольшей. Поэтому в определенном смысле то, что происходит в Сербии, должно произойти по всей европейской периферии – восточной, южной и западной.

Любопытно, что Швеция (которая отличается особой позицией по поводу карантинных мероприятий) фактически, как и во Вторую мировую войну, сознательно проводит политику нейтралитета, не поддерживая ни одну из сторон уже идущего конфликта. Отказ от противоэпидемиологических мероприятий – это и есть современный шведский нейтралитет. Фактически он означает, что шведы готовы согласиться с любым исходом нынешней мировой войны и не будут претендовать в новом мировом порядке ни на какое значимое место. Но и опускаться ниже определенного тоже не намерены. Кстати, позиция Белоруссии в вопросах реагирования на "пандемию" – это тоже формирование нового нейтрального государства будущей новой Европы.

С Россией, безусловно, сложнее. Во Второй мировой войне принимал участие Советский Союз, руководство которого проводило национально ориентированную политику. Путинская Россия несуверенна, ее политическое руководство вообще не имеет никакой стратегии. Что заведомо исключает ее из числа победителей в этой войне. Делить мир и устанавливать новые правила будут без нас – это нужно осознать уже сейчас. Поэтому, кстати, Путин пишет статью про итоги Второй мировой войны, где особо упирает на былые заслуги и необходимость сохранения ялтинского мира – если не содержательно, то по составу участников. Но чтобы приехать в Ялту, Сталин сумел победить Гитлера. А до этого – совершить индустриальный рывок. Путин же вместо реиндустриализации страны окончательно похоронил Россию как производящую экономику. И на этой базе претендовать на место за столом тех, кто будет определять контуры будущего мирового порядка просто наивно. Поэтому мы будем телепаться в событиях, как известная субстанция в проруби. Никакой другой сценарий нам сегодня не светит.

Это означает, что в ближайшие 40-50-70 лет, пока будет существовать новый мировой порядок, Россия будет на его задворках в полностью объектном качестве. Это, возможно, даже неплохо – будет время решить внутренние задачи. В свое время поражение в Крымской войне и прекращение статуса России, как ведущей континентальной державы ("жандарма Европы") позволило провести внутренние реформы и решить массу накопленных противоречий. Правда, для того, чтобы начать новый курс страны, потребовался новый ее руководитель. Скорее всего, при Николае Первом никаких реформ в России после Крымской войны никто бы не проводил. Для таких задач прежнее руководство полностью непригодно.

Поэтому поражение России в нынешней мировой войне, которая идет прямо у нас перед глазами, уже практически предопределено – с такой ничтожной властью иного результата ожидать не приходится. Но извлечь уроки из поражения и запустить процесс выхода из катастрофы можно только в одном случае – смены правящей страты и текущего целеполагания на разворовывание страны. При нынешней камарилье шансов на использование передышки у нас не будет.

А пока мы все равно будем участвовать в идущей войне. Скорее всего, в качестве ее "пищевого ресурса", то есть – что-то примерно, как Сербия. Так что нам есть смысл смотреть на страны-евролимитрофы: это будет практически наш сценарий.