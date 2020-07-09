Медики назвали самые опасные для головного мозга продукты

09.07.2020, 19:53, Разное

Сохранить ясность ума до преклонных лет хотят все, однако не всем известно, что для нормальной работы головного мозга нужна правильная пища. Медики назвали самые опасные для главного органа центральной нервной системы продукты, способные привести к развитию болезни Альцгеймера и других заболеваний.

Следует ограничить употребление продуктов, подвергавшихся термической обработке. В такой еде практически отсутствуют питательные вещества, и она не обеспечит мозг нужными витаминами и микроэлементами. В обработанной пище содержатся различные консерванты и добавки, которые нельзя назвать полезными для работы мозга составляющими, отметили эксперты.

В списке вредных продуктов оказался, провоцирующий возникновение ожирения, нарушений работы сердечно-сосудистой системы, диабета 2 типа, сахар. Проведенные исследования доказывают связь высокого потребления трансжиров и заболеваний мозга. Эта разновидность ненасыщенных жиров ведет к замедлению рефлексов и реакции мозга, увеличивая риск развития инсульта.



Пагубно воздействуют на мозговую деятельность алкогольные напитки. Спиртное является причиной торможения обменных процессов в организме, повреждения нейронных связей, что существенно повышает риск развития болезни Альцгеймера. Для избежания проблем, связанных с деятельностью головного мозга, рекомендуется средиземноморская диета и потребление не больше бокала вина в сутки.