Мнение: ШОК-КОНТЕНТ: Недействительные паспорта оказались в открытом доступе

09.07.2020, 19:49, Разное

Мир состоит из вранья. Одни врут от безысходности, другие ради хайпа, третьи имеют настолько скучную жизнь, что больше ничего не остается.

Находятся и те, которые врут во благо, хотя на деле всегда получается за упокой.

Небезызвестное всем издание на днях выкатило «умопомрачительное» расследование, после прочтения которого обыватель должен был упасть со стула прямо в обморок, хотя я надеюсь, что некоторые прислушаются к голосу разума и не будут бросаться на необъективное.

Все мы знаем, что оппозиция у нас тоже не лыком шита и живет на чужие бабки, потому что мечтает захватить власть и нажиться на наших с вами налогах в будущем. Да, не стоит думать, что кто-то просто так хочет дать вам все, что вы просите, и ничего не взять взамен. Так, увы, не бывает.

Для того, чтобы создать деятельность борьбы, необходимо находить инфоповоды, да такие, чтобы люд, как говорится, проглотил и не срыгнул.

Представляю вашему вниманию наиболее яркий пример такого вот «расследования», высосанного из пальца. По мнению журналистов «Медузы», в голосовании принимали участие не действительные паспорта.

Знаете как они это выяснили? Сначала они (как не в себе) перебрали все паспорта, оказавшиеся в открытом доступе и установили, что из миллиона голосовавших странным образом некоторые как будто проголосовали дважды. Знаете сколько таких людей? Целых сто человек. Для нашей-то необъятной родины совсем не цифра, при этом придется поверить «Медузе» на слово, потому что вряд ли какой-то дурак решит пересчитать все это дерьмо заново.

Если верить проверке, в базе оказалось несколько недействительных паспортов, которые, как будто бы не отображаются на сайте МВД.

«Медуза» проверила отметки о голосовании — оказалось, что большая часть владельцев этих недействительных паспортов приняла участие в интернет-голосовании. 2060 из 2347 (22 мая) или 4233 из 4720 (3 июля).

При этом никто почему-то не уточняет, что в такую ситуацию может попасть любой гражданин, никогда не терявший своего основного документа. Не то программа лагает, не то мошенники берутся делать свои грязные делишки.

По запросу в гугле есть масса советов для тех, кто не смог найти свой паспорт в базе или нашел, но тот в розыске, хотя в реальности такого просто не может быть.

Вот, как на это отвечает первая попавшаяся юридическая фирма:

На саму базу журналисты ссылку не дают, хотя не раз упоминают о том, что любой на свете человек может проверить данные. Название программы с данными у них есть, но сам файл почему-то отсутствует, то есть они фактически заставляют читателя просто принять факт как божью милость, ни о чем не спрашивая и не вступая в спор.

Эй, братцы, а как же диалог? Умение отстаивать позицию и прочее?

Даже если на всю Россию в списке по какой-то неведомой причине оказалось каких-то 4 тысячи паспортов с проблемами, то кто отменял человеческий фактор? Это же капля в море по сравнению с той галактикой голосовавших.

Отрыли какую-то программу, придумали дичи, нагнали жути, внесли загадочность, тяп-ляп и, дорогие друзья, добрый вечер, встречайте невероятное расследование, не подкрепленное фактами. А зачем вам факты? Верьте нам так просто, потому что в противном случае нам не на что будет платить людям заработную плату и мы останемся без западных отчислений.

Люди, пожалуйста, возьмите себя в руки и думайте только своей головой, а не при помощи людей, пытающихся вас зомбировать.