Пушков: Мою позицию о санкциях против артистов кардинально исказили

09.07.2020, 19:48, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков в специальном комментарии для газеты ВЗГЛЯД заявил, что СМИ исказили его предложение о санкциях против осуждающих Россию деятелей культуры. Как сказал сенатор, его призыв касается не отечественных артистов, а лишь зарубежных гастролеров, совмещающих заработки в нашей стране с участием в русофобской пропаганде.

В четверг ряд изданий со ссылкой на эфир программы «Линия защиты» на ТВЦ распространили сообщение о том, что член Совета Федерации и телеведущий Алексей Пушков призвал к персональным санкциям против российских артистов в качестве наказания за эмиграцию или за порицание политики РФ. Об этом, в частности, сообщила газета «Вечерняя Москва».

«Фраза телеинтервью была вырвана из контекста, что привело к кардинальному искажению моей позиции», – сказал сенатор в специальном заявлении для газеты ВЗГЛЯД. Он пояснил, что ранее в выступлении в Совете Федерации призвал наказывать не российских, а зарубежных артистов разных жанров, которые приезжают в Россию на гастроли, зарабатывают здесь деньги, а вернувшись домой «поливают» грязью нашу страну. В качестве примера Пушков приводит случай Нино Катамадзе, грузинской джазовой певицы.

Катамадзе сперва дала целую серию концертов в РФ, «существенно пополнивших ее благосостояние», а потом выступила с обращением к гражданам Грузии, в котором призналась в ненависти к России, назвала нашу страну «врагом». Аттестуя подобные поступки как «глубоко безнравственные», сенатор и предложил расширить на таких деятелей культуры те официальные санкции, которые Москва ранее наложила на зарубежных политиков, – в частности, запретить таким артистам въезд в нашу страну.

«Они являются общественными фигурами и должны осознавать свою ответственность за произнесенные слова, поскольку эти слова превращаются в фактор политики», – подчеркнул Пушков. «Но я никогда не призывал к санкциям против российских деятелей культуры, популярных артистов, если их критика каких-то явлений, политических шагов в нашей стране не противоречит российским законам, нашей Конституции», – отметил сенатор.

К примеру, сейчас, сложно придется многим российским деятелям, выступающим за «возвращение» Крыма Украине, поскольку в Конституции появился запрет на призывы к отчуждению части территории России. Тем не менее, наши «граждане имеют конституционное право свободы слова», если только они не выходят при этом за пределы закона, оговорился Пушков.

Напомним, в конце прошлого года возникло общественное обсуждение идеи запрета гастролей РФ для артистов, замеченных в публичных русофобских высказываниях, в частности украинской певицы Софии Ротару.