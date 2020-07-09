 

Россия отвергла дискуссии по теме права вето в СБ ООН

09.07.2020, 19:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuОбсуждение реформирования Совета Безопасности ООН не должно затрагивать право вето, это не предмет для дискуссий, сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Вопрос о праве вето не обсуждаемый, не переговариваемый. Это не вопрос для компромиссов. Вето – это инструмент, который позволяет поддерживать баланс интересов в Совете Безопасности, это то, что обеспечило жизнеспособность СБ», – передает ТАСС слова постпреда.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в «злоупотреблении» правом вето в СБ ООН после того, как страны заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией.

Кроме того, Небензя заявил, что цели выхода Соединенных Штатов из ВОЗ неочевидны с учетом того влияния, которое они имели внутри организации.

«Соединенные Штаты последнее время много из чего вышли, последнее – это выход из ВОЗ. Надо сказать, что они имеют на это право. Любая страна суверенна, и она имеет право на участие или неучастие в тех или иных договорах, соглашениях или организациях. Другой вопрос, зачем США это надо, чего они пытаются этим добиться», – отметил он.

По его словам, это не очень разумный шаг с учетом того, что «американцы по большому счету и контролируют организацию».

«Если вы посмотрите состав сотрудников секретариата ВОЗ, вы в этом убедитесь. Трудно объяснить, что это за жест, даже по внутриполитическим соображениям. Потому что в тех же Соединенных Штатах есть серьезная оппозиция этому решению и оценки роли ВОЗ как в целом, так и в отношении того, как она действовала в условиях пандемии», – подытожил дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе сообщил, что страна официально выходит из ВОЗ. В Вашингтоне заявляли, что смогли найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / С 25 июня в Подмосковье заработают торговые центры и предприятия сферы услуг

13.06 / Шаманов призвал Киркорова удалить видео про десантников

04.06 / “Крутой кофе в Хмельницком”. Зеленский сходил в кафе, которое не имеет права обслуживать клиентов из-за карантина

17.06 / Территориальные общины Украины перейдут на прямые межбюджетные отношения – Минрегион

17.05 / В Латвии нашелся беспилотник, “сбежавший” от оператора в начале мая

08.06 / На юго-западе Москвы неизвестный ведет стрельбу из окна дома, ранены двое

06.06 / На юге Китая были обнаружены древнейшие паразиты

13.05 / На Украине началась проверка чиновников из-за утечки данных через Telegram

20.05 / В администрации США отреагировали на выздоровление Мишустина

13.06 / Болтон готовит бомбу для Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска