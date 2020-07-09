Россия отвергла дискуссии по теме права вето в СБ ООН

09.07.2020, 19:48, Новости дня

Обсуждение реформирования Совета Безопасности ООН не должно затрагивать право вето, это не предмет для дискуссий, сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Вопрос о праве вето не обсуждаемый, не переговариваемый. Это не вопрос для компромиссов. Вето – это инструмент, который позволяет поддерживать баланс интересов в Совете Безопасности, это то, что обеспечило жизнеспособность СБ», – передает ТАСС слова постпреда.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в «злоупотреблении» правом вето в СБ ООН после того, как страны заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией.

Кроме того, Небензя заявил, что цели выхода Соединенных Штатов из ВОЗ неочевидны с учетом того влияния, которое они имели внутри организации.

«Соединенные Штаты последнее время много из чего вышли, последнее – это выход из ВОЗ. Надо сказать, что они имеют на это право. Любая страна суверенна, и она имеет право на участие или неучастие в тех или иных договорах, соглашениях или организациях. Другой вопрос, зачем США это надо, чего они пытаются этим добиться», – отметил он.

По его словам, это не очень разумный шаг с учетом того, что «американцы по большому счету и контролируют организацию».

«Если вы посмотрите состав сотрудников секретариата ВОЗ, вы в этом убедитесь. Трудно объяснить, что это за жест, даже по внутриполитическим соображениям. Потому что в тех же Соединенных Штатах есть серьезная оппозиция этому решению и оценки роли ВОЗ как в целом, так и в отношении того, как она действовала в условиях пандемии», – подытожил дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе сообщил, что страна официально выходит из ВОЗ. В Вашингтоне заявляли, что смогли найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам.