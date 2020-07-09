Фургалу предъявлено обвинение

09.07.2020, 19:48, Новости дня

Хабаровскому губернатору Сергею Фургалу предъявлено обвинение по делу об убийствах, сообщил Следственный комитет.

Об этом информирует ТАСС.

Ведомство провело допрос Фургала в качестве подозреваемого, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.

Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.