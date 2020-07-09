Мнение: О шокирующем происшествии в редакции Живого Журнала

09.07.2020, 19:42, Разное

Разоблачительные материалы, разумеется, под катом. Но…

Вы не поверите. Да я и сам бы, честно говоря, не поверил, скажи мне кто про такое… Хотя уже 10+ лет в #ЖЖ, навидался и насмотрелся буквально всякого. Хоть книгу пиши.

Однако вот это – оно буквально выходит за любые рамки. Даже, в каком-то смысле рвёт шаблоны: получается совсем не то, к чему мы все тут привыкли.

Судя по всему, в редакции ЖЖ появился… тайный негр. Причём не литературный, как любому настоящему изданию надлежит, а самый настоящий. Да ещё сочувствующий движению #BlackLivesMatter.

Судите сами. В 17-00 выходит небольшая заметка о крайне радикальных и даже местами экстремистских высказываниях одного из лидеров #BLM. С откровениями о неполноценности белых, превосходстве чёрных и необоримом желании низводить и убивать первых ради лучшей жизни вторых. Собрав неплохое число просмотров, она выходит на почётное 31-е место в общем Топе записей. Чуть-чуть недобрала до Топ-25.

Автоматика даёт отбивку, тем более, что ранее Фрэнк уже постарался, отнеся заметку в категорию #Общество. И вот тут начинается самое интересное. Через пару минут заметка вручную выпиливается из общего Топа и улетает в Другое, на это кладбище несбывшихся авторских надежд.

Согласитесь, только темнокожий редактор мог так поступить! Тайком включить цензуру, чтобы репутация его чёрных братьев не пострадала на Североамериканском континенте. Чтобы все и дальше думали, что в BLM – лишь идейные борцы за равноправие, никаких экстремистов и расистов.

Хотя тут, наверное, может и эффект Барбары Стрейзанд выйти. Но о таком феномене анонимный негритянский сотрудник Редакции ЖЖ, вероятно, не знал.

Или ему просто фото девушки, сестры по расе, не понравилось?

Ох, неужели и до России добрался чёрный #расизм?