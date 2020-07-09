Мнение: В какую игру они с нами играют?

09.07.2020, 19:40, Разное

А тем временем в Москве – свой идиотизм как ни в чем ни бывало: Собянин, взбесившийся робот, издал указ, что в Москве “с 13 июля прекращается масочный режим на улицах”. Тут тоже – хоть стой, хоть падай. Собянин что, с Марса Москвой управляет? Он не знает, что уже примерно С МАЯ по улицам никто в масках не ходит, кроме совсем уж озабоченных фриков?

Более того – в масках вообще мало кто ходит, кроме молодежи (об этом я еще отдельно напишу, интересный феномен). Даже в метро – в масках стабильно 30-40% пассажиров, в перчатках (слава богу) – практически никого. Хотя при входе в метро – кругом объявления про “обязательное ношение масок и перчаток”. Спускаешься по эскалатору – диктор назойливо повторяет “обязательно наденьте маски и перчатки”. Едешь в поезде – об этом объявляет машинист. Смотришь на экраны в вагоне – там непременно бегущая строка: “Обязательно наденьте маски и перчатки, за неисполнение – штраф”.

А в масках треть вагона, не больше. Но самое интересное – что никто не пытается за это штрафовать! Мне это особенно понятно – я с апреля езжу и хожу без маски, и в метро и по улицам. И с каждым разом, можно сказать, все сильнее бросается в глаза эта властная шизофрения.

Ведь ментов в метро – море (Москва вообще очень полицейский город). Я вхожу в подземку, в вестибюль метро – передо мной, по дороге к турникетам, непременно стоят двое или трое “блюстителей порядка” – как правило, пара ментов и один метрополитеновский. Я прохожу мимо, едва не задевая плечом их – ноль реакции. Я без маски, чуть не над головой – предписание эти маски носить. Рядом со мной также идет поток, в нем опять же большинство – без масок. Почему менты не штрафуют?

Ок, не хотят штрафовать – почему не предупреждают, не просят – “наденьте маску”? Это какой-то совершенно мне непонятный феномен. Спустился с эскалатора, идешь к поездам, над головой металлический голос про “обязательное ношение маски”, громко! Там тоже непременно два или три мента со скучающим видом (кстати, они-то в масках) – ты идешь мимо них без маски, им все равно!

Не могу понять – а почему они не хотят слупить с меня 4 тысячи рублей? В чем прикол? Почему это сонное равнодушие в глазах, где охотничий азарт?!

По идее, для ментов – это ж Эльдорадо. Тьма людей вокруг, можно хватать чуть ли не любого. Выписал штраф – выполнил план. Или “договорился”: штраф, гражданин, выписывать не будем, дайте просто 2 тысячи “на карман”.

Автомобилистам это должно быть особенно понятно: представим, что ехал бы поток, и у 60% авто разбиты фары. Это ж Клондайк был бы для гаишников – просто останавливай всех подряд и собирай штрафы, будет и на план, и детишкам на молочишко. На дорогах это бы сработало, с масками – почему-то нет.

Почему? В какую игру они с нами играют? Вчера пытались это обсудить на посиделках в “Шоколаднице” – народ тоже ничего не понимает. Пока по фактам выходит, что ментам просто ЗАПРЕТИЛИ придираться к тем, кто не в маске. Потому что если бы было просто “действуйте по инструкции” – ух, они бы развернулись! Они бы все метро поставили раком – деньжищи-то какие мимо плывут!

Но если есть запрет штрафовать – тогда к чему вообще это всё? Загадки, загадки…

Может, они специально Собянина дураком выставляют?