 

Прогулки над пропастью, фотосессия в пустыне и самая модная одежда: каникулы Кайли Дженнер в Юте

09.07.2020, 19:35, Разное

Пока Forbes все никак не может посчитать, сколько же денег у Кайли Дженнер на самом деле, сама миллионерша (или все-таки миллиардерша) с удовольствием тратит заработанные кровные. Несколько дней назад Дженнер улетела вместе с друзьями и дочерью Сторми в Юту. Так она променяла родную Калифорнию с ее зеленью и пальмами на пустынный горный пейзаж в соседнем штате.

Младшая из сестер Кардашьян-Дженнер остановилась в излюбленном знаменитостями отеле Amangiri, который находится посреди пустыни. Буквально месяц назад в этом же отеле останавливались Хейли Болдуин и Джастин Бибер, в прошлом сентябре там женился DJ Tiësto, а еще год назад сеть облетели снимки обнаженной Эмили Ратажковски, также сделанные в стенах этого необычного курорта.

Отель находится на территории национального парка Гранд Стаеркас-Эскалант и благодаря особой архитектуре практически сливается с окружающим пейзажем. Курорт предлагает своим посетителям различные виды отдыха. Например, можно сплавиться по реке Колорадо, отправиться на конную прогулку, полетать над окрестностями на вертолете или заняться хайкингом в одном из близлежащих каньонов.

Вместе с друзьями Кайли основательно исследовала пустыню и горы, оседлала лошадь и даже познакомилась с альпинизмом. После восхождения их всех ждал отдых в бассейне.

Kylie Jenner via Instagram Stories. pic.twitter.com/rmTbpqC1OT

— Kardashian Brasil (@kardashibrasil) July 7, 2020

Kylie Jenner com Fai Khadra, via Instagram Stories.

pic.twitter.com/SFDUYw4lWr

— Kardashian Brasil (@kardashibrasil) July 7, 2020

Дочка Кайли Дженнер – Сторми



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