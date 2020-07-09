Руководство Telegram сравнило Google и Apple с Золотой ордой

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09.07.2020, 19:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuРоссийским разработчикам мобильных приложений приходится платить налог в размере 30% компаниям Apple и Google за размещение своих программ в их магазинах, на это указал вице-президент Telegram Илья Перекопский на совещании у премьера Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Иннополисе.

Перекопский пояснил, что в сфере IT технологически сложно конкурировать. И во многом причиной этому является политика американских корпораций. Менеджер напомнил, что компания Apple после запуска Telegram не разрешила оставить игровую платформу с каталогами, передает «Рен ТВ».

«Нам пришлось ее удалить под угрозой удаления Telegram из App Store. Получается аналогия: раньше была ставка Золотой орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», – сообщил Перекопский.

По мнению вице-президента Telegram, такая политика тормозит развитие IT-отрасли во всем мире, но особенно у России, где есть «армия талантливой молодежи».

В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров считает необходимым обязать Apple устанавливать альтернативные магазины приложений.

«Российская антимонопольная служба пока проявляет интерес к Apple в контексте требований предустановки российских приложений на ее смартфоны. Это недостаточная мера: если говорить о предустановке, на месте национальных государств я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные – альтернативные – магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию», –написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он полагает, что такая мера была бы более эффективной для поддержки IT-отрасли, чем обсуждаемый в странах Европы цифровой налог.

«Что касается программы максимум как для восточноевропейских, так и для остальных регуляторов, она должна состоять в том, чтобы законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore. Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах – точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры», – считает Дуров.

За аналогичные условия он раскритиковал Google, которая также взимает сбор за возможность продавать программы через магазин Play Store, однако компания пока предоставляет ограниченную возможность запускать приложения без магазина.

«Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества – непростая задача. (…) Сейчас нужно начинать прямо и открыто говорить о пагубности текущей ситуации – пагубности для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса», – добавил Дуров.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич писал, как справляться с произволом западных интернет-гигантов.



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