 

Киев попросил НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе

09.07.2020, 19:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuУкраина и НАТО условились усилить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе, соответствующая договоренность достигнута по итогам разговора украинского министра обороны Андрея Тарана с генсеком организации Йенсом Столтенбергом.

«Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов альянса», – говорится в сообщении на сайте минобороны Украины.

Таран в ходе диалога выразил заинтересованность в обмене информацией об обстановке в регионе и пригласил НАТО на учения, запланированные на юге Украины осенью 2020 года.

Министр пояснил, что новый статус Украины при альянсе поможет вести диалог по взаимовыгодному сотрудничеству, позволит ввести новые должности для военнослужащих ВСУ в штабах НАТО и расширит доступ к программам совместимости и учений.

Во вторник ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное. Корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.

Черноморский флот начал отслеживать передвижение кораблей НАТО в акватории Черного моря.

В начале июля группа кораблей Черномоского флота, включая вооруженный «Калибрами» малый ракетный корабль «Ингушетия», провела учения по уничтожению условного противника в Черном море.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / 17 мая в Черновицкой области впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев от COVID-19

26.06 / Нафтогаз поторопил США с санкциями против «Северного потока – 2»

02.06 / Украинский футбольный клуб ушел на карантин

01.06 / Трамп побеседовал по телефону с Путиным

26.06 / Российский истребитель поднят на перехват самолетов-разведчиков над Черным морем

15.05 / «Заминированные» в РФ рейсы благополучно приземлились

27.06 / Собчак заявила, что на нее и съемочную группу напали в женском монастыре на Урале

12.06 / Появилось видео репетиции светового шоу в Москве в честь Дня России

05.07 / Mercedes-Benz планирует отозвать почти 669 тысяч автомобилей в Китае

29.05 / Оборот рынка пассажирских перевозок – около 100 млрд грн в год. Примерно 80% этой суммы в тени – экс-замминистра инфраструктуры Кава

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска