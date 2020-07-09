Небензя оценил споры США и Китая в Совбезе ООН

09.07.2020, 19:16, Новости дня

Дискуссии, которые возникают между Вашингтоном и Пекином в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), не выходят за рамки приличий, сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Так было и раньше. Я не скажу, что этот градус зашкаливает, тем более, что мы в принципе все, смею надеяться, в Совете Безопасности люди цивилизованные. Это касается и китайского постпреда, и американского постпреда. Я не помню никаких событий, которые заставляли бы говорить, что мы перешли рамки приличия, когда мы обмениваемся какими-то своими заявлениями», – передает ТАСС слова Небензя.

Он также подчеркнул, что обострение в отношениях между США и Китаем или между США и Россией не может не сказываться на работе Совбеза ООН.

«Тем не менее мы стараемся искать взаимоприемлемые компромиссы и в большинстве случаев их находим», – добавил постпред.

Нынешнее обострение в отношениях Вашингтона и Пекина стало одним из самых серьезных в новейшей истории. Пандемия коронавируса значительно усугубила двусторонние отношения. Формальным поводом для этого стали обвинения США, согласно которым власти КНР намеренно скрыли истинные масштабы эпидемии и оказывали давление на ВОЗ. Некоторые эксперты и наблюдатели уже называли неуклонно портящиеся американо-китайские отношения новой холодной войной.

В частности, США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против китайских чиновников за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй назвал Китай самой большой долгосрочной угрозой для США и обвинил его в попытках украсть американские государственные секреты.

Кроме того, в июне США ввели санкции против Китая за действия в отношении Гонконга. Тогда же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае.