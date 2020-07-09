Немецкие министры отказались участвовать в G7

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09.07.2020, 19:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и глава минфина Германии Олаф Шольц отказались на предложение США об участии в министерской встрече в рамках G7, пишут СМИ.

Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве страны, передает ТАСС.

Ранее Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает участие в предстоящем саммите G7 в США своей обязанностью. Она дала понять, что не откажется от мероприятия, несмотря на публикации СМИ об оскорблениях в ее адрес со стороны американского президента Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Великобритания и Канада выступили против того, чтобы РФ возвращалась в формат G7.



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