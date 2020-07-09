Мэра Сеула нашли мертвым

09.07.2020, 19:10, Новости дня

Около 12 часов ночи с 9-го на 10 июля сотрудники полиции обнаружили в северной части Сеула тело мэра города Пак Вон Суна, который исчез утром. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В полиции считают, что есть основания говорить о самоубийстве.

Утром мэр посетил один из магазинов, затем его заметили входящим на территорию парка. После этого его следы терялись. Дочь заявила, что он оставил ей телефонное сообщение, “похожее на завещание”, и больше не выходил на связь.

Полиция объявила розыск.

Исчезновение Пак Вон Суна могло быть связано с обвинениями в сексуальном насилии, писало Yonhap; жалобу на 64-летнего политика подала его бывшая секретарь.

Пак Вон Сун – известный в Южной Корее юрист, общественный деятель. Должность мэра южнокорейской столицы занимал с 2011 года.