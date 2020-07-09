Эксперт оценил слухи об отказе производителей смартфонов от зарядных устройств

09.07.2020, 19:08, Новости дня

Американская компания Apple собирается отказаться от зарядных устройств, потому что хочет нажиться на своих потребителях, но Samsung на такое точно не пойдет, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

СМИ сообщают, что компания Samsung намерена больше не класть в комплект зарядное устройство к некоторым моделям своих смартфонов уже к 2021 году. Это якобы будет сделано для того, чтобы снизить затраты на производство устройств. Ранее аналитик Минг-Чи Куо спрогнозировал, что Apple не будет комплектовать свои телефоны адаптерами питания, но оставит кабель Lightning.

«Samsung не станет отказываться от зарядок по нескольким причинам: в их смартфонах используются совершенно разные зарядные устройства, разные кабели. Если каждый должен будет их покупать отдельно, то это, во-первых, неудобно, а во-вторых, их можно будет внезапно перепутать, и тогда человек получит не очень хороший опыт», – считает Муртазин.

Он поясняет, что покупая достаточно дорогое устройство, производитель заинтересован в том, чтобы человек получил максимально хороший опыт пользования.

«Такой ход для Apple объясним тем, что это достаточно жадная компания, которая пытается взять с потребителя деньги за каждый чих. И некомплектация всего этого добра зарядниками – это неуважение к своим клиентам и попытка сэкономить и заработать дополнительные деньги на продаже обязательных аксессуаров», – говорит Муртазин.

Цена на зарядку для iPhone в Америке составляет около 30 долларов, а ее реальная себестоимость примерно три доллара, продолжает эксперт. То есть 27 долларов компания «кладет в карман». В РФ эта разница еще выше.

«При этом себестоимость самого смартфона в среднем 400 долларов. Быстрая зарядка – 2,5 доллара, пятиваттная – 1,5. Поэтому даже если это сделано якобы для того, чтобы удешевить телефон – разницу почувствовать будет сложно. То есть покупая iPhone за сто тысяч рублей, сможет человек увидеть разницу в цене в 1,5 тыс как нечто, что сэкономило деньги? Я думаю, что нет», – полагает Муртазин.

Эксперт уверен, что Apple такой ход только в первый год принесет в доходах примерно миллиард долларов, но при этом они потеряют часть своих пользователей, потому что люди терпят до определенного момента. Покупатели не станут выходить на демонстрации, а просто приобретут то, что интереснее, с зарядным устройством в комплекте. «Ну и для конкурентов это, безусловно, подарок», – подытожил Муртазин.