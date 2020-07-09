 

В РФ оценили возможность возобновления международного авиасообщения

09.07.2020, 19:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuРоссия не намерена восстанавливать международное авиасообщение в случае сохранения опасности второй волны коронавируса, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чиновник, комментируя сообщения о предложении возобновить международное сообщение с девятью странами Европы и Китаем, отметил, что не обладает подобной информацией, передает ТАСС.

«Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять», – подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что Ростуризм к осени подготовит предложения по национальной программе развития внутреннего туризма.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россию не интересуют надуманные ограничения по въезду и выезду иностранцев и россиян, Москва готова к работе по открытию границ с другими странами, но нужно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.

В четверг СМИ сообщили, что Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения с Россией на первом этапе. В него вошли несколько государств Евросоюза и Азии.



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