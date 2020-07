Героические лузеры на фоне радуги

09.07.2020, 19:05, Разное

Кинотеатры приоткрываются после COVID-ограничений: когда, что и как будем смотреть. Обзор «Новой».

15 июля российские кинозалы могут возобновить работу, об этом заявили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр культуры Ольга Любимова. Представители киносетей не разделили оптимизма чиновников: что, помимо проблем по техническому переоснащению к открытию, их беспокоит?

Кинотеатр в Калининграде открылся с новыми мерами предосторожности. Фото: Виталий Невар / ТАСС

Не когда, а если

Кинотеатры уже возобновляют деятельность в Ленинградской области (в «зеленой» зоне), Сахалинской, Курганской, Иркутской областях, Красноярском крае, в Крыму. В репертуаре — не новое кино.

Ряд регионов и областей не спешат выходить на второй этап снятия ограничений — не позволяет коэффициент роста заболеваемости. Да и главная площадка кинопоказа — Москва — не спешит приглашать зрителей в кинотеатры, пандемия продолжается.

«МосКино» ждет для открытия своих кинотеатров отмашки от мэра. Глава сети Светлана Максимченко говорит о том, что рекомендации Роспотребнадзора ими проработаны (среди них дистанция меду зрителями, разведение сеансов по времени).

Одна из крупнейших сетей — «КАРО» — официального заявления о начале работы кинотеатров не делает. Но ее президент Ольга Зинякова в инстаграме высказала сомнение по поводу дружного открытия кинотеатров в середине июля — правда, случилось это до выступления вице-премьера Чернышенко. На вопрос «когда» она предлагала ответ со словом «если». «Если не будет второй волны, если откроется Европа и два главных города в США: Лос-Анджелес и Нью-Йорк, если не переедут фильмы, если будет соответствующее решение госорганов. Этих "если" у нас сейчас великое множество. Сейчас главное, не когда, а как мы откроемся».

На онлайн-дискуссии «Осторожно! Двери открываются!» управляющий директор сети «Синема Стар» Карина Агаджанова говорила о репутационных рисках, возникающих в посткарантинное время для кинотеатров: «Большая часть аудитории не придет в кинотеатры сразу после их открытия, а будет оценивать обстановку, исходя из соблюдения мер безопасности на площадках. Поэтому важно следить за их строгим исполнением, чтобы обеспечить приток зрителей в кинозалы».

Что покажут?

«Парадиз» обещал уже в июле начать показ фильмов на свой страх и риск. Был объявлен выход 9 июля драматической комедии «Мисс плохое поведение» с Кирой Найтли о событиях знаменитого конкурса «Мисс Мира» 1970 года, на котором была коронована первая чернокожая конкурсантка. Про объективацию, сексуальную революцию и поиски новой свободы. Основано на реальных событиях. Впрочем, отзывы о картине скромные.

Но после совещания в минкульте с представителями киноотрасли дата открытия московских кинотеатров скорее всего будет перенесена на начало августа, может быть, и заявленные премьеры будут отменены. Во всяком случае, триллер «Бекки», в котором 13-летняя девочка мочит отморозков, минуя кинозалы, уже уходит в VOD (видео по запросу).

«Москино», когда дадут зеленый свет, выпустит на экраны мелодраму «Фея» Анны Меликян (обзор картины читайте в «Новой»), премьера которой состоялась онлайн; призера Венецианского кинофестиваля «О бесконечности» Роя Андерсона; великолепную «Тайную жизнь» Терренса Малика; триллер «Побег из Претории» Фрэнсиса Аннана с Дэниелом Рэдклиффом — по мотивам биографической книги Тима Дженкина «Наизнанку: Побег из Центральной тюрьмы Претории».

MEGOGO Distribution пока ставит на 16 июля две премьеры хоррор «Час дьявола» и «Мой шпион» — дальнее эхо «Леона». Агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Она его не выдаст, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой.

«Престиж Кино» все еще надеется (судя по объявлению на «Кинопоиске») в июле выпустить на волю криминальную комедию со знаменательным названием «Героические лузеры» аргентинского режиссера Себастьяна Боренштейна. Про то, как во время экономического кризиса начала 2000-х, несколько разорившихся немолодых жителей маленького городка разоблачают мошенничество местного банкира.

«Централ Партнершип» не планирует выпускать фильмы в июле, об августовских премьерах рассказал директор по кинопрокату компании Павел Верещагин. Среди новых российских работ — хоррор «Вдова» Ивана Минина (6 августа). В сентябре на больших экранах можно будет увидеть «Тихое место 2» с Эмили Блант и Киллианом Мёрфи — актуальный триллер об ужасах внешнего мира. В зависимости от количества зрителей в офлайне компания будет выпускать залежавшиеся релизы, в частности, спортивной драмы «Стрельцов» Ильи Учителя, разумеется, с Александром Петровым в главной роли. А с кем еще? Продюсер фильма Алексей Учитель предполагает, что премьера фильма может состояться и в 2021-м.

В чем узловая проблема реанимации кинопоказа? Продюсеры не спешат выпускать на экраны крупные блокбастеры, так называемые тентполы, в которые вложены гигантские суммы, и которые поддерживают студии на плаву. Ведь в нынешних условиях окупить золотовалютный хит невозможно. А кинотеатру без такого хедлайнера, да еще при всех новых ограничениях выжить крайне сложно.

Аренда и расходы даже «спящего кинотеатра» обходятся до 1 миллиона рублей. Многие киносети задолжали киностудиям и кинокомпаниям, предоставившим свои картины.

Уже очевидно, что в первый месяц «на разогреве зрителя» будут показывать в основном малобюджетные российские картины, да и те все время «отодвигаются». Крупные зарубежные (да и наши) релизы, на которые очень надеялись кинотеатры — прежде всего, фантастический шпионский блокбастер «Довод» Кристофера Нолана и фэнтези-боевик «Мулан» Ники Каро уходят на август: в РФ «Начало» выйдет 30 июля, «Довод» 13 августа, а «Мулан» — 20 августа. Даже столь ожидаемая пиксаровская «Душа» улетела на ноябрь.

Вряд ли заменой им и утешением станет «Хеппи-энд» Евгения Шелякина, еще одна непритязательная вариация на тему польского «Знахаря» Ежи Гоффмана (сейчас по Первому каналу идет отдаленная и очень русифицированная копия польского фильма с тем же названием с Даниилом Страховым в главной роли). Фильм «Тень звезды» с Павлом Прилучным по описанию напоминает тень еще одного знаменитого фильма «Телохранитель». В духе новых веяний бодигардом известного рэпера становится девушка. «Смотри как я» — ромком про вольную детдомовку Олю и слепого юношу Макса. Их путешествие к морю русский вариант трагикомедии «Достучаться до небес». Но и продюсеры всех этих картин, несмотря на объявленные даты выхода, ждут, пока откроется больше кинотеатров.

Без Горизонта

Как выживать кинозалам, ведь даже рассадка зрителей-смельчаков в шахматном порядке среди прочих требований дорогостоящих протоколов безопасности означает снижение количества продаваемых билетов. Именно поэтому председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, генеральный директор «Невафильм» Олег Березин считает, что процесс повсеместного открытия кинотеатров может затянуться до двух месяцев.

«Я изучил данные нескольких социологических опросов, проведенных как в России, так и за рубежом. И картина везде практически одинаковая: лишь

10% зрителей готовы пойти в кино сразу после открытия кинотеатров, 60% аудитории будут ждать несколько недель или даже месяцев,

чтобы оценить ситуацию, а 30% зрителей признаются, что готовы пойти в кинотеатры только на громкие премьеры. Именно поэтому для нас очень значимы крупные релизы, которые приведут зрителей в кинозалы».

Пока кинотеатры спали, стриминги на полных оборотах завоевывали аудиторию. У Netflix уже более 182 млн подписчиков. Уже понятно, что репертуарная политика кинотеатров будет скорректирована с учетом давления цифровых конкурентов с одной стороны, и гигантского пакета отложенных в связи с коронавирусом новых релизов — с другой. К тому же, непонятно, какими будут цены на билеты с учетом тотального кризиса.

На месте популярного кинотеатра «Горизонт» на Фрунзенской будет магазин. Причина — рост арендной ставки и кризис на фоне пандемии. Яндекс.Фото

Сегодня ни один эксперт не назовет даже примерных сумм потерь киноиндустрии, необозримая глубина кризиса теснейшим образом связана с экономикой. Да и не все кинотеатры проснутся после этой трехмесячной спячки. К примеру, москвичи обнаружат потерю еще одного любимого кинотеатра «Горизонт» на Фрунзенской. Генеральный директор объединенной киносети «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко», в которую входил «Горизонт», Алексей Васясин подтвердил, что

кинотеатр закрыт в связи с увеличением в несколько раз арендной платы. По всей видимости, здесь будет магазин.

А пока пандемия вызвала к жизни и у нас кинотеатры drive-in. Они уже работают в Калининграде, Новосибирске. О своих планах открыть несколько автокинотеатров в Москве, Петербурге и Казани объявила и сеть «КАРО». В Крокус-Сити один из них уже работает. 6 июля ТРЦ «Авиапарк» совместно с каршерингом «Делимобиль» открыл кинотеатр Let Me See. Шесть драйв-инов работают в Московской области. Но какие сборы в автокинотеатрах, если на каждую машину продается только один билет.

И без радуги

И наконец, последнее. Кинематографистам и прокатчикам придется встретиться лицом к лицу с миром, съехавшим с привычных рельсов. В этом измененном культурными войнами мире едва ли не в ежедневном режиме устанавливаются новые правила. И пока в одних странах гремит марш новой этики, diversity, политики идентичности, борьбы с культурной апроприацией и male gaze (в оптике мужского взгляда гражданка предстает лишь сексуальным объектом), в других — отменяют радугу и запикивают живую речь. По обе стороны океана все большее пространство завоевывает постправда, «объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям». Сценарист Стив Тесич первым использовал этот термин после Ирангейта и войны в Персидском заливе: «Будучи свободными людьми, мы совершенно свободно решили, что хотим жить в постправдивом мире».

Кризис межличностных связей — много шире временных ограничений жизни в офлайне.

Идет массированное переустройство символов, идеологических и моральных настроек. Нравственные нормы диктуются политической повесткой. Сносятся не только памятники, но и вчера еще эмблематичные фильмы и имена, такие как Вуди Аллен, Поланский, Кешиш, Ходоровский. Это у них.

А у нас Сокуров и Звягинцев не могут запуститься с новым игровым проектом. Депутаты внимательно осматривают каждый фильм: достаточно ли он патриотичен,

не допускает ли вольностей, отвечает ли духу «традиционных ценностей», воспевает ли семью в соответствии с новой поправкой в Конституции как «союз мужчины и женщины».

Поэтому не только прокатчикам, но и авторам, и продюсерам работать становится все сложнее — запреты, новые кодексы поведения на съемочных площадках, новая цензура превращаются в частокол, сквозь который способно пробиться лишь осмотрительное, аккуратное, стерильное кино в масках и перчатках.

Отечественные прокатчики вроде бы пригорюнились, узнав, что хитовый голливудский мультфильм «Губка Боб квадратные штаны» Paramount отпустил в стрим: «Мы делали большую ставку на этот релиз, и рынок очень нуждался в нем».

Нет, только представьте себе, какую кампанию развернули бы оборонители нашей нравственности против морской губки.

Ведь ее родитель, детский телеканал Nickelodeon, устроил каминг-аут главного героя, приуроченный к Pride month (ежегодный праздник сексуального разнообразия, проходящий в июне), губку причислили к ЛГБТ.

Вот так и рушится «миру мир», символом которого мог бы стать плакат, на котором гей Губка Боб ест запрещенное «Эскимо» на фоне радуги.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»