Мнение: СССР в учебниках КНДР, польза от коррупции и приложение для трудовых мигрантов

09.07.2020, 19:00, Разное

1. Из писем читателей:

Оказывается, в школьных учебниках КНДР вообще не упоминают о роли СССР в войне, а в вузовских — еле-еле упоминают. А про роль корейцев просто всё придумали (американцы всё же вправду воевали, 400 тысяч их солдат и офицеров не вернулись домой, остались на полях сражений), см. https://tttkkk.livejournal.com/323984.html

В описании событий 1945-48 гг. Советский Союз на 75 страницах в вузовском учебнике КНДР упоминается ровно два раза. Речь идёт о периоде, когда и официально, и по сути, Северная Корея находилась под советским военным управлением:

https://tttkkk.livejournal.com/324314.html

2. Герман Стерлигов полагает, что коррупция необходима для нормальной жизни. Лично я не согласен: если несколько веков назад так оно и было, то в современной России коррупция только мешает обществу. Тот факт, что некоторые народные трибуны оказались замешаны в грязных делишках, не значит, что с коррупцией следует мириться.

Впрочем, полагаю, мне нужно процитировать и другое мнение:

https://vk.com/wall190311096_14209

Не так давно в одном из регионов посадили моего знакомого по явно притянутой за уши причине. Родственники обратились ко мне за помощью. Увидев, что дело несправедливое, я обратился к друзьям. Друзья через некоторое время отзвонились и сказали, Герман, ты чего из нас идиотов делаешь, там этот придурок местный борец с коррупцией – писал, стучал, пикеты организовывал. Его и посадили как подвернулась мало мальская причина. Я извинился перед уважаемыми людьми за свою неинформированность и сообщил родственникам сидельца, что помогать ему не буду. Потому что он враг народа, враг, который пытается разрушить последнюю связь между народом и властью – возможность договориться. Именно поэтому враги России так борются против коррупции, потому что это последняя пуповина соединяющая индейцев и колониальных чиновников, то что еще позволяет людям хоть как то существовать и хоть что то делать. Поэтому и хотят все перевести в цифру, в бездушные компьютеры, с которыми никогда не договоришься ни о каком взаимодействии. Где чуть что так штраф, чуть что так срок. Коррупция – последняя преграда отделяющая и защищающая нас от полного цифрового рабства. Все, кто борется с коррупцией, в лучшем случае глупцы, а в худшем – подлецы и предатели.

Что касается истории человечества, то никогда к властям просители не приходили без даров в руках. Это древнейшее правило естественного закона у всех народов во все времена. Лично я когда иду к представителям власти, всегда беру с собой крестьянские дары: хлеб, сыр, сикеру. С пустыми руками в гости к уважаемым людям только хамы невоспитанные ходят.

3. Проблему присмотра за мигрантами в Россию предлагают решить китайским способом:

https://www.the-village.ru/village/city/news-city/382041-china

В МВД предложили создать обязательное мобильное приложение для трудовых мигрантов. Инициатива вошла в новую концепцию миграционной политики.

Как будет работать приложение.

К приложению «Мигрант» планируют привязать цифровой профиль приехавшего на работу в Россию. Его могут начать вводить уже после открытия границ. В профиле должны содержаться:

— вся информация о социально-правовом статусе мигранта,

— биометрические данные,

— сведения о здоровье,

— криминальное прошлое или его отсутствие,

— «рейтинг социального доверия мигранта».

При отказе от установки рейтинг человека будет автоматически понижен.

Коллеги, как вам идея? Вы за, так как за мигрантами нужен контроль, или вы против, так как это шаг к цифровому подавлению личности?