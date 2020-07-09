 

Мнение: Новая серия “пленок Деркача”.

09.07.2020, 18:55, Разное

Вышла новая серия пленок Деркача про Порошенко и Байдена, а также про переговоры Порошенко с Путиным, где Порошенко "жал руку и обнимал агрессора" и попытках Порошенко организовать теракты в Крыму.

У порохоботов лютый пожар вперемешку с криками “Это фейк!”, “Пленки поддельные!” и так далее.
Как уже говорилось ранее, сериал с этими пленками будет идти как минимум до выборов президента США в ноябре.

Источник: Colonel Cassad



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