Путин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование

09.07.2020, 18:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при формировании федерального бюджета на следующие года увеличить долю эффективных расходов на здравоохранение и образование.

«Обеспечить при формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклады должны быть представлены до 30 сентября и 1 декабря 2020 года.

Также Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти регионов обеспечивать контроль за оплатой ежегодного отпуска медиков, социальных и иных работников, рассчитанной с учетом федеральных доплат за работу в условиях коронавируса.

Глава государства сделала соответствующее поручение по итогам обращения к гражданам 23 июня.

Ранее Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом. Кроме того, президент поручил правительству держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медработникам.