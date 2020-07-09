Ученые обнаружили на севере Аляски фрагмент челюсти арктического динозавра

09.07.2020, 18:53, Разное

Ученые смогли обнаружить на севере Аляски фрагмент челюсти редкого вида динозавров, обитавших около 70 миллионов лет назад в Арктике. Речь идет об дромеозавридах (Dromaeosaurids), являющихся хищными динозаврами, тесно связанных с птицами.

Благодаря анализу части кости, составляющей 14 мм, специалисты выяснили, что ее обладателем был птенец дромеозаврида, родившийся в этом регионе. По мнению большинства палеонтологов, Арктика являла собой для некоторых динозавров часть миграционного пути во время пересечения Азии и Северной Америки. В настоящее время обнаружено очень мало доказательств постоянного обитания животных в данной местности.

Как отметил Тони Фиорильо, выявление потомков Dromaeosaurids указывает на то, что динозаврам потребовалось немало времени на обустройство и спаривание на этой территории. Эксперт предположил: молодая особь дромеозаврида не имела возможности мигрировать на далекие расстояния, что может косвенно указывать на то, что данный вид гнездовался в древней Арктике.