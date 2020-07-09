 

В РФ сняли фильм-расследование о гибели царской семьи

09.07.2020, 18:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuНовый российский фильм-расследование о гибели царской семьи Романовых покажут по телеканалу «Россия 1» 19 июля.

Картина под названием «Убийство Романовых. Факты и мифы» расскажет о правдивых и вымышленных данных о событиях 1918 года.

За основу создатели фильма взяли уникальные документы, которые описывают ранее не известные обстоятельства убийств в Перми, Екатеринбурге и Алапаевске, передает «Царьград».

Автором картины выступила Елена Чавчавадзе, а режиссером Галина Огурная. На телеканале «Россия 1» фильм покажут в 1.00 мск в один из Царских дней – 19 июля.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как убивали семью последнего российского императора. Ровно через 100 лет после гибели царской семьи была подтверждена подлинность останков, найденных в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом.



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