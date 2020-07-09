Найдено тело мэра Сеула

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09.07.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuТело пропавшего мэра Сеула Пака Вон Суна найдено, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителя полиции Южной Кореи.

Тело главы города нашли в сеульском парке Пугаксан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства. Других подробностей не сообщается.

Ранее СМИ сообщали о том, что тело Пака Вон Суна найдено, однако полиция Южной Кореи опровергла эти сведения.

Полицейские начали поиск Пак Вон Суна после того, как о его пропаже сообщила дочь. По ее словам, мужчина «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание».



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