RT – телеканал нон-грата в Литве и Латвии

09.07.2020, 18:41, Новости дня

В двух странах Балтии – Латвии и Литве – запрещено вещание российского телеканала RT (ранее – Russia Today). В Латвии решение об этом было принято 30 июня, в Литве – 8 июля. Причина блокировки RT заключается в том, что Дмитрий Киселев – генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», являющегося владельцем RT – внесен в санкционные списки Европейского Союза.

Есть также вероятность того, что примеру двух стран последует и Эстония. Об этом, в частности, сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, который также добавил, что для осуществления запрета на вещание российского телеканала следует провести анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции является правильным шагом на пути реализации финансовых санкций.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила экспертов из балтийских стран прокомментировать ситуацию с запретом или с возможным запретом вещания телеканала RT.

«Если есть желание побольше узнать о Латвии на русском языке, то такие возможности есть»

О прекращении трансляции на территории Латвии семи телеканалов медиагруппы RT объявил Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). Запрет касается каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV. В сообщении NEPLP отмечается, что в программах запрещаемых каналов Латвия неоднократно была названа «несостоявшимся государством и ей отказывалось в праве субъектности. Кроме того, ряд программ медиагруппы был направлен на подрыв территориальной целостности Украины.

Председатель Национального совета Ивар Аболиньш заявил: «Мы будем просить всех регуляторов ЕС последовать нашему примеру и ограничить вещание RT на своей территории. Для этих программ нет места ни в Латвии, ни в Европейском Союзе».

Журналист латвийского издания “Kas Jauns” («Что нового») Карлис Сержантс (Kārlis Seržants) назвал RT «абсолютно пропагандистским каналом», который «якобы занимается новостями, но его много раз ловили на подтасовке фактов». В качестве примера Сержантс отметил: «Скажем, RT говорит о каком-нибудь мероприятии, но в качестве иллюстрации дает видео из других мест и не совпадающее по годам».

По оценке латвийского журналиста, в материалах канала RT превозносится все российское, начиная от образа жизни и заканчивая проводимой политикой, в то время как ситуация в других государствах освещается преимущественно в негативных тонах. И это касается не только Латвии. «Я помню, как президент Франции Эммануэль Макрон очень негативно высказывался об этом канале», – добавил он.

При этом Карлис Сержантс подчеркивает, что запрет на трансляцию медиагруппы RT, как и осуществленные ранее аналогичные меры в отношении девяти СМИ, входящих в холдинг приближенного к Владимиру Путину олигарха Юрия Ковальчука, не являются зажимом свободы прессы.

«И господин Ковальчук, и господин Киселев введены в списки лиц, попадающих под санкции. И именно это является главной официальной юридической причиной», –настаивает собеседник Русской службы «Голоса Америки».

На вопрос, что может предложить Латвия русскоязычным жителям страны в качестве информационной альтернативы, Карлис Сержантс напомнил: «У нас на общественном радио есть канал, который делает на русском языке всю программу – и новостные передачи, и развлекательные. Есть несколько коммерческих радиостанций, вещающих исключительно по-русски. Есть канал на общественном телевидении с новостями и ток-шоу на русском языке. У нас выходит довольно много русскоязычных газет, которые иногда не особо лояльны. Но их не закрывают. Так что, если есть желание побольше узнать о Латвии на русском языке, то такие возможности есть», – заключает журналист издания “Kas Jauns”.

«Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT», – сообщил председатель комиссии Мантас Мартишюс, подчеркнувший, что решение принималось с учетом информации МИД Литовской Республики.

В результате этого решения под запрет попадают пять каналов: сам RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслировали операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.

«Я сторонник не “ковровой бомбардировки”, а “прицельного огня”»

Корреспондент газеты “Lietuvos Rytas” Витаутас Бруверис (Vytautas Bruveris) видит в данном случае две стороны проблемы. «Одна – это формальная аргументация и формальная логика, которая была у комиссии телерадиовещания. Вторая сторона дела – политическая и идеологическая составляющие», – сказал Бруверис в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Формальная логика, по его мнению, очень проста – канал RT принадлежит агентству «Россия сегодня», а возглавляющий агентство Дмитрий Киселев находится под санкциями ЕС. А значит, санкции должны быть распространены и на руководимую Киселевым медиагруппу.

Что же касается политической и идеологической части дела, то она, по мнению Брувериса, состоит в том, что Литовская комиссия по радио и телевидению давно искала повод, чтобы исключить из медиапространства страны продукцию государственных и около-государственных российских электронных СМИ.

«Это – программа-максимум, которую стремятся осуществить литовские власти. И для достижения этой цели они используют все поводы, потому что они же не могут просто так взять все и запретить. Потому что мы члены Евросоюза и должны соблюдать его законы.

К этому дело идет последние пять-шесть лет, и нынешнее закрытие каналов RT – небольшой, но знаковый шаг в этом направлении», – продолжил корреспондент “Lietuvos Rytas”.

На просьбу высказать свое личное мнение к этому событию, Витаутас Бруверис вновь ответил двояко: «С одной стороны, это, конечно – российская госпропаганда, которая вредна для умственного и душевного здоровья людей. Но я был бы сторонником не “ковровой бомбардировки”, а “точечного, прицельного огня”.

Если какие-то программы нарушают литовские или европейские законы – по поводу пропаганды расовой ненависти или войны, то надо принимать конкретные решения. Но я не сторонник запретов, целью которых является тотальное перекрытие всей трансляции. Надо развивать иммунитет и здоровье нации и общества, и тогда никакая пропаганда не будет страшна. А методы, как я уже говорил – “ковровой бомбардировки”, иногда даже действуют на пользу российской пропаганде и российскому государству. Которые, как в данном случае, обвиняют Литву в цензуре и отсутствии толерантности. Конечно, как говорится “чья бы корова мычала”, и господам из Кремля лучше было бы промолчать по этому поводу, но сейчас просто происходит двустороннее политическое бодание, и все», – пожимает плечами литовский журналист.

В конце своего комментария Витаутас Бруверис заметил, что в ответ литовское государство должно предложить своим литовским гражданам не контрпропаганду, а настоящую комплексную интеграционную политику. «Такой политики у нас до сих пор, к сожалению, нет. И в этом – корень проблемы, а не в российской пропаганде, тем более – в той, которая, как в данном случае, идет на английском языке», – подытоживает корреспондент “Lietuvos Rytas”.

«Это дает повод российским властям в очередной раз соврать, что мы против свободы слова»

В Эстонии пока присматриваются к опыту двух других балтийских стран, хотя в конце прошлого года власти страны предприняли некоторые шаги по отношению к агентству «Sputnik Эстония». В частности, сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии предписание прекратить трудовые отношения с головной организацией, обосновав это введенными Евросоюзом санкциями против ряда российских физических и юридических лиц, в том числе – против Дмитрия Киселева

В результате с 1 января сотрудники агентства разорвали трудовые отношения с МИА «Россия сегодня» а сайт Sputnik Эстония начал работы в так называемом «чрезвычайном режиме». Руководство «России сегодня» стало засыпать ООН, ЕС, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Европарламент обращениями и жалобами на «ущемления свободы слова» в Эстонской Республике.

Что же касается перспектив RT в этой стране, то корреспондент Русской службы обратилась за комментариями к эстонскому политологу Пеэтеру Тайму (Peeter Taim ).

«Строгий санкционный подход к российским пропагандистским каналам в Литве и Латвии мы наблюдали и раньше. Эстония в этом плане всегда была отдельно, потому что у нас ценность свободы слова очень высока.

Лично я согласен с тем, что каналы RT очень враждебно и воинственно настроены. И, кстати, я не согласен с утверждением, что эти каналы – пропагандистские. И хочу привести такое сравнение: скажем, муж возвращается домой, и жена замечает, что воротник его рубашки перепачкан губной помадой. И если на вопрос жены, проводил ли он время с другой женщиной он ответит “нет!”, то это не значит, что он пропагандирует внебрачные отношения. Он же не говорит, что ничего плохого в этом нет, что так поступают многие мужчины. Он просто врет.

А в отношении RT – если бы мы с утра до вечера слышали рассуждения о том, какая хорошая страна Россия, и какой хороший у нее бессменный президент Владимир Путин –это была бы пропаганда. А когда нам постоянно подсовывают фейки – последний пример, когда нам показывали снятые три года назад хороводы в Якутии и говорили, что так люди празднуют принятие поправок в российскую конституцию – то это просто вранье.

И мне кажется очень важным понимать, что те люди, которые понимают, что с продукцией российских государственных СМИ что-то не в порядке, они не столько против пропаганды, сколько против вранья. И поэтому, несмотря на то что мы придерживаемся принципов и ценностей свободы слова, бывает такое, что думаешь – “а почему бы, действительно не прикрыть (телеканалы, вроде RT – А.П.)”. Но, к счастью, наше правительство тоже придерживается принципов свободы слова», – отмечает эстонский эксперт.

Кроме того, с учетом развития технических средств блокирование трансляции телеканалов представляется Пеэтеру Тайму не очень эффективным. «Конечно, я понимаю Латвию и Литву и тех людей, которые такие решения принимают, потому что лавина этого вранья просто зашкаливает, и возникает желание ее как-то уменьшить. А с другой стороны, это дает повод российским властям в очередной раз соврать, что мы против свободы слова», – добавляет он.

По мнению Пеэтера Тайма, те русскоязычные жители Эстонии, которые привыкли потреблять продукцию государственных российских СМИ и верят всему, что там говорится, вряд ли изменят свое мировоззрение после их закрытия. А на уточняющий вопрос, что же в таком случае делать эстонскому государству отвечает: «Улучшать условия их жизни, показывать этим людям каждый день, что мы – страна свободная, что сменяемость власти лучше, чем несменяемость, что свобода слова, свобода предпринимательства и экономическое развитие лучше, чем их отсутствие. И тогда эти люди, возможно, поступенно начнут понимать, что здешняя демократия лучше, чем тот режим, что находится по другую сторону реки Нарова».