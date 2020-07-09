 

Amnesty International осудила обыски у российских активистов

09.07.2020, 18:41, Новости дня

Правозащитная организация Amnesty International прокомментировала обыски у сотрудников движения «Открытая Россия» и других российских активистов, назвав эти действия местью за участие в кампании против поправок к Конституции РФ.

В Следственном комитете проведенные в четверг обыски связывают с расследованием «дела ЮКОСа» от 2003 года.

Директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина назвала обыски «местью властей» за участие в кампании против принятия поправок в Конституцию и «предостережением организаторам планируемых мирных акций протеста по этому поводу». Она подчеркнула, что большинство людей, подвергшихся обыскам, не имело отношения к ЮКОСу, и отметила нарушение прав обыскиваемых в связи с тем, что в помещения не допускали адвокатов.

«Мы наблюдаем неприкрытое давление на активистов… Мы настаиваем, чтобы этим показательным поркам активистов и злоупотреблению ресурсом силовых ведомств для расправы с неугодными был положен конец. Никто не может преследоваться за свою политическую позицию – право на свободу слова и выражения мнений закреплено в Конституции и редактуре не подвергалось. Все, к кому пришли сегодня с обысками, должны остаться на свободе», — добавила Звягина.

Amnesty International призывает российские власти немедленно остановить кампании по запугиванию политических оппонентов и критиков правительства и прекратить уголовные разбирательства, возбужденные по сфабрикованным обвинениям.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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