Памфилова рассказала о процедуре введения многодневного голосования

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09.07.2020, 18:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuДля решения о возможности установления двух- или трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму не потребуется вносить изменения в закон, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы сейчас имеем возможность определенным образом изменить порядок голосования, это касается ближайших региональных выборов. И здесь не нужно никаких изменений в закон. Нам законодатель дал такое право, когда была принята поправка в избирательное законодательство, которая предоставляет Центральной избирательной комиссии в зависимости от разных обстоятельств, в частности, в ситуации с пандемией, вносить определенные изменения и определять порядок голосования», – сообщила глава ЦИК РИА «Новости».

Она отметила, что 16 июля планируется провести обсуждение с партиями и экспертами возможность голосования в течение нескольких дней. До этого ЦИК проведет встречи с региональными избиркомами по этому вопросу.

Встречу с экспертами планируется проводить в открытом для СМИ формате.

«Что касается федеральных кампаний – это уже дело законодателя, им решать», – отметила она.

В 2020 году единый день голосования запланирован на 13 сентября.

В четверг Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней.



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