 

Специалисты сообщили, что российский «Прометей» способен защищать от метеоритов

09.07.2020, 18:30, Разное

Недавно немецкие специалисты рассказали о российском зенитно-ракетном комплексе С-500 «Прометей». По их словам, он способен защищать от метеоритов.
Как передает иностранное интернет-издание Focus, аналоги Запада примерно на 15-20 лет отстают от российского «Прометея». Дело в том, что даже самолеты-невидимки будут простой мишенью для нового комплекса. Главнокомандующий Воздушно-космических войск РФ сообщил, что он будет первым поколением систем в противокосмической обороне. Что касается дальности поражения «Прометея», она равняется 600 километрам. Исходя из этой информации, специалисты предполагают, что он сможет защищать от метеоритов и других небесных тел.

Также относительно нового зенитно-ракетного комплекса высказался и директор ЦАМТО Игорь Коротченко. По его словам, «Прометей» сможет выявить и обезвредить абсолютно любую точку в атмосфере и ближнем космосе.



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