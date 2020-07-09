 

Врач Маргарита Подобед опровергла главные мифы о вреде хлеба и молока

09.07.2020, 18:30, Разное

Семейный врач Маргарита Подобед опровергла главные мифы о вреде для здоровья хлеба и молока. Рацион должен быть сбалансированным и включать самые разнообразные продукты.
По словам специалиста, глютен является не таким вредным, как считают многие приверженцы здорового образа жизни. Он представляет собой смесь двух белков, вместе образующих клейкое вещество, использующееся при изготовлении выпечки. Глютен не рекомендуется 1-2% людей, чей организм не может вырабатывать необходимые для расщепления вещества ферменты.

В хлебе содержится множество витаминов группы В, благотворно воздействующих на нервную систему, здоровье кожи, волос, ногтей. Продукт можно назвать главным “поставщиком” для организма таких важных элементов, как клетчатка, растительные белки, углеводы, минералы, аминокислоты, поэтому не стоит бояться употреблять хлеб, считает Маргарита Подобед.

Согласно результатам последних исследований, молочная продукция не усваивается лишь организмом части взрослого населения Земли. Это связано с непереносимостью молочного сахара и сниженной активностью расщепляющего лактозу фермента. Таким людям можно потреблять “молочку” без содержания лактозы, также обогащенную микроэлементами и витаминами. Потребность организма в молоке есть в любом возрасте, особенно важно включить молочные продукты в рацион в целях профилактики остеопороза. Взрослым необходимо 800-1200 миллиграммов кальция в день.



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