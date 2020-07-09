В НАБУ заявили, что продолжат расследовать связанное с Логвинским дело даже после запрета ЕСПЧ на снятие с него иммунитета

09.07.2020, 18:19, Новости дня

Европейский суд по правам человека не позволил привлечь бывшего народного депутата к уголовной ответственности за организацию коррупционной схемы по завладению 54 млн грн, однако расследование будет продолжено. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Фамилии политика бюро не назвало, но из сообщения следует, что речь идет о экс-нардепе от “Народного фронта” Георгии Логвинском.

“Следствие собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении, однако из-за его иммунитета как близкого родственника судьи ЕСПЧ, правоохранительные органы нуждались в разрешении этого суда для совершения соответствующего процессуального действия. Подчеркиваем, что решение ЕСПЧ касается исключительно одного из фигурантов расследования и фактически делает невозможным сообщение ему о подозрении до лишения иммунитета. В то же время, досудебное расследование в отношении остальных шести участников коррупционной схемы, среди которых – бывший правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, первый заместитель министра юстиции, бенефициар частной компании и еще три человека, приближенные к экс-нардепу, продолжается”, – заявили в НАБУ.

Всем шести фигурантам сообщено о подозрении, Высший антикоррупционный суд признал их обоснованными и избрал подозреваемым меры пресечения, подчеркивается в пресс-релизе.

НАБУ тщательно изучает решение ЕСПЧ и указывает на отсутствие прецедентов.

“Попытки привлечения к уголовной ответственности близких родственников судей ЕСПЧ являются единичными. В Украине такой практики не существовало. Такая ситуация осложнила работу следствия, что, в конечном итоге, повлияло на суть решения, принятого ЕСПЧ”, – признали в бюро.

23 января в НАБУ сообщили, что подозревают бывшего уполномоченного по делам ЕСПЧ Бориса Бабина, бывшего первого заместителя министра юстиции Наталью Бернацкую, бенефициара частной компании “Золотой Мандарин Ойл” и трех лиц, приближенных к бывшему народному депутату Украины, в организации схемы хищения денег с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека. Нардеп был организатором схемы, следовало из сообщений бюро.

По версии правоохранителей, подозреваемые в течение 2013–2016 годов организовали схему с использованием механизма обращения в ЕСПЧ, при этом введя в заблуждение европейскую организацию, не поставив ее в известность обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

В избрании меры пресечения Бабину Высший антикоррупционный суд отказал, Бернацкой назначили 7 млн грн залога, который она внесла “частично сама, частично получив заем у родственников”.

Логвинский, жена которого Анна Юдковская является действующим судьей ЕСПЧ, говорил, что подозрения не получал.

6 июля ЕСПЧ отказал Украине в снятии иммунитета с Логвинского. Суд усмотрел в действиях НАБУ пренебрежение международным правом, в частности нарушение принципов беспристрастного расследования.