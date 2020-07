Молочные продукты не предупреждают остеопороз и переломы при менопаузе





2

минуты

Менопауза связана со снижением плотности костей и увеличением риска переломов. Молочные продукты – одно из потенциальных средств профилактики этой проблемы: они содержат множество компонентов, которые могут быть полезны костям. Но научные доказательства их пользы для женщин, достигших климакса, слабы.

Молоко не помогает сохранить плотность костей и снизить риск переломов женщинам, у которых начинается менопауза. Это показало исследование, опубликованное в журнале Menopause.

Группа исследователей из Университета Джорджа Мейсона (George Mason University) собрала данные о плотности шейки бедра и поясничных позвонков у женщин в периоде менопаузы. Полученные данные они сопоставили с тем, сколько молочных продуктов употребляли эти женщины. Информацию для научной работы авторы получили из опубликованных данных «Исследования женского здоровья во всей стране» (Study of Women’s Health Across the Nation), которое было проведено ранее.

Участниц исследования условно разделили на четыре группы: кто съедал и выпивал менее 0,5 порций молочный продуктов, от 0,5 до 1,5, от 1,5 до 2,5 и больше 2,5. Ученые не обнаружили значительной разницы в плотности костей у женщин из всех четырех групп. Аналогично, риск нетравматических переломов у всех участниц практически не отличался.

Раньше данные о ценности молочных продуктов для профилактики остеопороза при менопаузе были смешанными. Новое исследование, считают авторы, окончательно показывают, что те не влияют на минеральную плотность костей и риск переломов.

