Стало известно, когда следствие запросит арест Фургала

09.07.2020, 18:16, Новости дня

Ходатайство следствия об аресте хабаровского губернатора Сергея Фургала планируется направить в Басманный суд Москвы в пятницу, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Допрос Фургала продолжается. Ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу будет направлено в Басманный суд завтра (в пятницу – прим. ВЗГЛЯД). Ориентировочно в первой половине дня», – сказал собеседник ТАСС.

Фургал проведет ночь в изоляторе временного содержания.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.

Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.