 

Стало известно, когда следствие запросит арест Фургала

09.07.2020, 18:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuХодатайство следствия об аресте хабаровского губернатора Сергея Фургала планируется направить в Басманный суд Москвы в пятницу, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Допрос Фургала продолжается. Ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу будет направлено в Басманный суд завтра (в пятницу – прим. ВЗГЛЯД). Ориентировочно в первой половине дня», – сказал собеседник ТАСС.

Фургал проведет ночь в изоляторе временного содержания.

В четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. По данным СК, он задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Фургала доставили в Москву, он находится в Следственном комитете на допросе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.

Фургал при задержании не признал вину в организации убийств.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Электрический кроссовер Kia бросит вызов Porsche Taycan

12.06 / Суд одобрил принудительный привод Мангера для избрания ему меры пресечения по делу Гандзюк

06.06 / Северный флот выделен в отдельную военно-административную единицу

09.06 / В США найден клад стоимостью $1 млн, который коллекционер спрятал 10 лет назад. Во время поисков четыре человека погибли

28.06 / Обозреватель Le Figaro – «султан» Эрдоган берёт в Ливии реванш за неудачи последних лет

08.07 / Китай выразил готовность вместе с Россией работать над вакциной от коронавируса

09.07 / NBC – «главнокомандующий, который не смог ничем командовать» — Байден припомнил Трампу и коронавирус, и Россию

01.06 / Сотрудников российского посольства в Молдавии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

20.05 / “Слуга народа” предложила Зеленскому провести праймериз для избрания кандидатов в мэры

31.05 / Главу набсовета “Магистральных газопроводов Украины” уволили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска