Перечислены помогающие похудеть привычки

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09.07.2020, 18:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuДля того чтобы сбросить лишний вес и закрепить полученный результат, необходимо выработать несколько полезных привычек, сообщила австралийский диетолог Лианна Уорд.

Диетолог посоветовала избавиться от привычки заедать стресс и плохое настроение – взамен она предложила найти себе занятие, например, уйти на прогулку или заняться чтением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

По ее словам, жажду также можно принять за чувство голова. Поэтому Уорд посоветовала перед приемом пищи выпить немного воды.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на овощи, а именно готовить из них салаты или смузи.

От употребления полуфабрикатов Уорд также настоятельно рекомендовала отказаться или есть их не чаще двух раз в неделю. Кроме того, диетолог посоветовала добавить в рацион авокадо, оливковое масло и орехи.

Принимать пищу, по ее словам, нужно медленно, тщательно пережевывая. Так, во время еды не желательно отвлекаться на телевизор, телефон или чтение журналов. Ощущение сытости, по ее словам, наступает через 20 минут.

Диета, как утверждает Уорд, дает лишь 70% успеха похудения, а активный образ жизни – 30%. По ее мнению, в день нужно проходить не менее десяти тыс. шагов, а во время рабочего дня стоит делать небольшую разминку.

Ранее Роскачество рассказало о влиянии алкоголя на похудение. Так, употребление алкоголя может способствовать набору лишнего веса и аннулировать все старания сбросить вес.



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